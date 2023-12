Lo que necesitas saber: Si de repente recibes mensaje de ese antiguo amorío de la nada en fechas decembrinas, posiblemente te están aplicando el 'marleying'.

Si algo ha caracterizado a la era de las redes sociales y el internet, es esta onda de ponerle nombres rimbombantes a ciertas conductas que pueden tener una connotación tanto positiva como negativa. Y bueno, como andamos en la mera mera época decembrina, toca hablar de este rollo al que algunos llaman ‘marleying’.

Aunque no lo crean, puede que varios de ustedes, queridos sopilectores, ya hayan atravesado una situación similar, sobre todo si vienen saliendo de una relación sentimental. Y es que nunca falta ese mensajito sorpresivo de esa persona que alguna vez nos encandiló de amor, y que nomás no siguió a nuestro lado…

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

¿Qué es el ‘marleying’?

Nunca falla: de repente, llega la temporada navideña o el Año Nuevo y se te aparece un mensaje sorpresa en el celular, en cualquiera de tus redes sociales o en mensaje de texto (por si lo bloqueaste en FB y IG, jeje)… Es tu ex queriendo darte los mejores deseos, aún cuando ya llevan un ratote de no haber cruzado una palabra.

¿Te ha pasado? ¿O la has aplicado siendo tú el ex que quiere platicar de la manera más random posible? Según sea la situación, estarías pasando por un caso de ‘marleying’.

Este término es relativamente nuevo y justo hace referencia a la tendencia que tienen nuestras exparejas cuando mandan un mensaje aprovechando las festividades decembrinas, o incluso el Día de Acción de Gracias, para quienes andan en Estados Unidos. Ya saben, lo que en México conocemos como el típico “hola, perdid@“, pero con motivo navideño.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

El origen del término

Se dice que el término lo acuñó el sitio web de citas eharmony, esto luego de que realizaron un estudio en el que encuestaron a más de 4 mil personas en el Reino Unido. Los resultados arrojaron que el 11 por ciento de los solteros han pasado por este fenómeno, es decir, recibieron un mensaje de su ex; un 8 por ciento confesó haber intentado contactar a su expareja.

Como dato curioso, justamente Navidad es la celebración en la que más sucede esto. Debido a ello, la palabra ‘marleying’ se toma del nombre de Jacob Marley, uno de los personajes que aparecen en la reconocida novela A Christmas Carol de Charles Dickens.

La gente recuerda mejor este cuento por ser la famosa historia navideña del avaro y tacaño Ebenezer Scrooge. Recordemos que en el cuento, Jacob Marley es el difunto socio del protagonista que luego se presenta como un fantasma ante el propio Scrooge. Entonces, sí: cuando te llega el mensaje de tu ex, es como si un fantasma de esa relación te estuviera persiguiendo. Vaya, vaya…

El actor Frank Finlay interpretando a Jacob Marley en la adaptación cinematográfica de ‘A Christmas Carol’ de 1984. Foto: Especial.

¿Por qué tus ex te buscan en Navidad?

Algunos dirán que si te busca tu ex, es nomás porque tiene ganas de ‘ching…r la m@dre’. Y no los culpamos porque segurito no falta quienes nomás busquen molestar. Pero basándonos en el tema psicológico, el ‘marleying’ tiene una explicación.

Según la investigación de eharmony (vía Mashable), esta conducta se debe en parte a la sensación de soledad y el impulso de lograr una reconexión con la expareja. También se debería al estrés o la molestia de sentirse medio amargo en una época de felicidad como en teoría lo son las fechas decembrinas.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

Por ello, hay quienes buscar ‘regresar a casa’, es decir, volver a ese lugar en el que alguna vez fuimos felices y no sentimos protegidos. “El fin de año hace que muchas personas se sientan introspectivas…”, dijo la Dra. Erika Martínez a Bustle, señalando precisamente esa tendencia e impulso de reconectarse con alguien –especialmente un ex– en el último tramo del año.

Eso sí, los expertos mencionan que todo este rollo del ‘marleying’ no es precisamente malo, siempre y cuando ambas partes (o sea, tú y tu ex) estén de acuerdo en seguir frecuentándose. Todo dependerá de qué tanto arraigo sientan, si consideran que la relación es rescatable, etc.

Total que la cosa es que haya convicción tanto tuya como de esa otra persona. Mientras no salga uno de los dos más lastimado, todo cool. Vaya asunto, eh…

