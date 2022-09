Como ahora resulta que los funcionarios públicos descubrieron TikTok y quieren aumentar su popularidad con videos de esa red, el ministro Arturo Zaldívar “aclaró” una duda que nadie muchos tenían respecto a los peluches del Dr. Simi.

Fotos: Captura de pantalla

Si no sabes quién es, bueno, se trata de nada menos que el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (¡ay nomás!). Así que sí, la polémica por eso de lanzar o no peluches del famoso personaje en concoertos llegó hasta lo más alto de la justicia en México.

Foto: @arturoaldivarl (TikTok)

El Ministro Zaldívar responde: ¿Es ilegal lanzar peluches del Dr. Simi?

Lo sabemos, tú tampoco tenías la duda pero bueno, el ministro Zaldívar creyó que sí y subió su video de TikTok para responder a esa incógnita. Tal cual el video empieza con la pregunta: “¿Aventar doctores Simi en un concierto es ilegal?” mientras de fondo vemos imágenes de Rosalía recibiendo varios de ellos.

Rosalía con varios peluches del Dr. Simi en el escenario del Auditorio / Foto: Sopitas.com

Inmediatamente después viene la parte del ministro Zaldívar. El presidente de la SCJN aparece en escena con un peluche del Dr. Simi en la mano y aclara que no, que lanzar el famoso muñeco no es ningún delito ante las leyes de México… aunque con ciertas excepciones.

Ahhh pero es importante tener algunos detalles en cuenta

Oh sí, si bien no es ilegal lanzar peluches del Dr. Simi (cosa que en su video varias botargas del susodicho festejan, bailando como sólo ellos saben hacer), sí hay cosas que dejar claras antes de hacerlo para no meterte en problemas.

Según señala en su breve video de TikTok, es importante fijarse bien en los reglamentos del lugar donde se lleve a cabo el concierto. Y muy importante, jamás arrojárselo en la cara a alguien como pasó con Lady Gaga en su momento.

Ahhhhhh pero más importante aún: no debes escribir mensajes de odio en el susodicho peluche del Dr. Simi si planeas arrojarlo a tu artista favorito. El ministro Zaldívar lo dejó muy claro en su mensaje.

Aclarada la duda, puedes continuar con lo que estabas haciendo.

Imagen: Especial