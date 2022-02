WTF?! Esta mujer asesinó a su hija de 3 años porque “Bob Esponja se lo ordenó”

La combinación de drogas con Bob Esponja no resulta ser una buena idea. Una mujer de 22 años cometió un atroz asesinato, nada menos que contra su hija de sólo 3 añitos, porque según declaró a las autoridades después de sus actos… “Bob Esponja se lo ordenó” (WTF?!).

Se trata de una mujer de Estados Unidos identificada como Justine Johnson, quien apuñaló en varias ocasiones a su pequeña aparentemente por estar bajo los efectos de las drogas. De acuerdo con información del medio local Michigan MLive, confesó su crimen alegando lo que te decíamos del personaje amarillo.

Johnson atacó con un cuchillo a su hija y la hirió de muerte tanto en el pecho como en el cuello y el abdomen. Lo anterior ocurrió el pasado 16 de septiembre del 2021, sin embargo, apenas el viernes 4 de febrero tuvo lugar la audiencia donde la mujer alegó que Bob Esponja fue el “culpable” de lo que hizo.

Según el testimonio de la mujer, Bob Esponja “le dijo” que debía asesinar a su hija o, de no hacerlo, sería ella quien moriría. Y claro, como es imposible negarse a una orden del simpático pantalones cuadrados (nótese el sarcasmo…), la mujer de 22 años tomó el cuchillo y ejecutó a su pequeña días después de que cumplió los 3 años.

“Era Bob Esponja quien decía estas cosas en la televisión. Si no hacía lo que le hizo a su hija, la matarían. Dijo que temía por su vida y que había perdido la cabeza”, declaró Ryan Everline, investigador de los Servicios de Protección Infantil a quien Justine le confesó su crimen.

