¡Wow! Mujer da a luz en el asiento delantero de un Tesla y con ayuda del piloto automático

Elon Musk debe estar contento con la historia viral que recientemente protagonizó uno de sus vehículos Tesla, el cual ayudó a una mujer a dar a luz a su bebé mientras iba camino al hospital. Algo que se logró sin complicaciones gracias a la función del piloto automático que tienen los autos de la empresa con sede en Austin, Texas.

Resulta que el pasado 9 de septiembre de este 2021 en Pensilvania, Estados Unidos, una mujer llamada Yiran Sherry despedía a su esposo Keating Sherry, quien llevaba a su hijo Rafa a la escuela. Un plan que cambió de último minuto cuando a la mujer se le rompió la fuente y tuvieron que ir directo al hospital para que los doctores atendieran el parto.

La cosa no fue fácil para Yiran y su familia, pues cuando iban camino al hospital se quedaron atrapados en el tráfico. Sin saber qué hacer para ayudar a su esposa, Keating decidió activar el piloto automático de su Tesla por ratos y así dedicarse a ayudar a su esposa, quien no tuvo de otra más que comenzar su labor de parto en el asiento del copiloto en donde viajaba.

Al final la familia llegó al hospital donde los doctores sólo tuvieron que cortar el cordón umbilical al bebé, pues todo el parto ocurrió en el automóvil y durante el camino. “Me apretaba tanto la mano que creí que me la iba a destrozar”, declaró el esposo de la mujer en una entrevista con The Guardian, donde aprovechó para agradecer a los ingenieros de Tesla por crear el sistema de piloto automático.

“Fue una experiencia surrealista, pero también increíblemente hermosa en cierto sentido, solo porque Rafa estaba allí en el asiento trasero, estábamos todos juntos”, dijo Keating a un portal para padres en Estados Unidos. “Hubo una inmensa gratitud porque todos estaban sanos. Realmente pasas por un torbellino de emociones “, agregó el papá al hablar de su recién nacida, quien se encuentra en perfecto estado de salud.

No cabe duda que la tecnología tiene sus cosas buenas y malas, ¿no creen? 😬

