Mundo enfermo y triste: Video muestra cómo una mujer abandona a su perro en una carretera

El abandono de mascotas es considerado como una de las formas más comunes de maltrato animal. De acuerdo con algunas estimaciones, cada año en México se abandonan más de 500 mil perros y gatos, lo que convierte a nuestro país en el primer lugar de abandono en todo América Latina. Los perros y gatos callejeros son abandonados por distintas razones que van desde la falta de interés, hasta aspectos económicos.

Pero en realidad, nada justifica el abandono de un animal. Por eso es importante denunciar si somos testigos de un caso de maltrato animal, y este es el caso que se ha hecho viral en los últimos días. En un video, se ve cómo una mujer abandona a su perrito dentro de un bosque que se encuentra junto a una carretera.

El video de abandono

En un video grabado con celular por un usuario, se ve un auto Tesla del que baja una mujer y un perro de la raza golden retriever. La mujer le quita el collar y la correa al perro para luego dirigirse con el doggo hacia el bosque. Momentos después, se ve que sólo ella regresa al auto corriendo, por lo que suponen el animal fue abandonado.

De acuerdo con la organización I Paw’d It Forward encargada de rescatar y cuidar perros y gatos en condiciones vulnerables, el video lo grabó un hombre llamado Brandon Price en Orchards Park en Vancouver en el estado de Washington. Según la misma información, todo sucedió la semana pasada, por lo que las investigaciones siguen en curso.

Hace unos días comenzó a circular la imagen de una mujer llamada Dominique, la cual fue acusada de ser la protagonista del video. Sin embargo, la organización indica que no se trata de la misma persona.

Un video también muestra cómo el perrito se encuentra solo en el mismo lugar donde la mujer estacionó el auto para abandonarlo. Al principio de la grabación, llega un automóvil blanco para dar una vuelta, por lo que el perro se acerca pensando que es su dueña. Pero el auto sigue su curso y el perrito se queda parado.

Las imágenes son desgarradoras, pues resulta incomprensible saber por qué un ser humano abandonaría a un perrito a su suerte, en este caso, cerca de una carretera donde es aún más peligroso.

La buena noticia

El perrito fue rescatado por I Paw’d It Forward y se encuentra bajo su resguardo. Varios usuarios de redes que vieron el video, han mostrado interés en adoptar al doggo; sin embargo, eso todavía no es posible, pues se trata de un proceso más estricto para evitar, precisamente, que el animal vuelva a sufrir de maltrato en caso de caer en manos de una familia desinteresada.

Si ya no puedes tener a tu perro o gato en casa, no los abandones. Ahí pasan hambre y frío, además de que el animal no puede comprender qué hace ahí (solito) y dónde están sus dueños.

Como mencionamos al principio, hay distintas razones por la que las personas abandonan a sus perros, y muchas son reales, pero ninguna justifica un acto tan inhumano.

En caso de que te mudes y no puedas llevarte a tu perro o gato; si tu situación económica es complicada; el animal ocupa mucho espacio y es imposible tenerlo en casa; fue un regalo; o simplemente ya no quieres a tu mascota, no lo abandones. Hay muchas opciones para que el perro o gato no sufra como darlo en adopción, o llevarlo a un refugio de animales.

Sabemos que mucho refugios de perros y gatos se encuentran a tope, y la pandemia no ha hecho las cosas más simples, pero es preferible que intentes encontrarle un nuevo hogar donde te asegures que pueda tener comida, un techo y caricias.

Un perrito, mucho menos un gato, no entiende si estás pasando por momentos complicados, así que no te desquites con él/ella y busca una solución para ambos en caso de que tu situación sea insostenible.