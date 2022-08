En las últimas horas TikTok se ha llenado de videos y comentarios que honran la memoria de Charlie, un tiktoker que se hizo bastante popular en la plataforma de videos por contar, muy a su manera y siempre con sentido del humor, como era su día a día al padecer cáncer.

Su nombre real era Carlos Sarriá y era un joven de 20 años originario de la ciudad de Alicante, en España. En TikTok, Charlie acumulaba más de 3 millones de seguidores, quienes lo acompañaban a través de los videos donde el joven mostraba sus ocurrencias y contaba más sobre su enfermedad.

Charlie se hizo muy popular por el humor y el optimismo que mostraba ante su padecimiento. Foto: @charrliiieeee (TikTok)

Charlie era un tiktoker que contaba su día a día al padecer cáncer en los huesos

El joven de 20 años fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer en los huesos que es muy frecuente en niños y adolescentes, cuando tenía 16. De acuerdo con entrevistas que dio a medios locales, él y su familia se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando comenzó a enfermarse y un día una pierna le dejó de funcionar.

Charlie fue sometido a varios estudios donde primero se creyó tenía esclerosis. Sin embargo, los doctores le encontraron un tumor en la zona del coxis que nunca llevaron a Charlie a tener revisiones en más partes del cuerpo, lo cual ‘ayudó’ a que un tumor en la cabeza se esparciera silenciosamente y hasta que el tiktoker comenzó a tener dolores.

Charlie también respondía dudas sobre lo que implica tener cáncer. Foto: @charrliiieeee (TikTok)

En sus videos mostraba su vida diaria y educaba sobre el cáncer que padecía

A pesar de la gravedad de su enfermedad, Charlie se calificaba como “un sujeto normal con cáncer”. Cierto día y con la intención de burlarse de la enfermedad y también informar a las personas sobre ella y todo lo que conllevaba, el tiktoker comenzó a subir videos mostrando su rutina diaria.

Los clips ganaron relevancia gracias a la manera divertida e irónica con la que Charlie mostraba su padecimiento, uno al que siempre se mostró de manera optimista y que con el tiempo llevó a una comunidad de millones de seguidores a admirarlo y seguirlo en sus aventuras.

Foto: @charrliiieeee (TikTok)

Siempre estuvo acompañado de su familia y su novia, quienes aparecían en sus videos

Charlie nunca estuvo solo durante su tratamiento contra el cáncer, pues además de su familia también contó con el apoyo de su novia Nerea, a quien se le podía ver en los videos acompañando a Charlie, ya fuera en sus visitas al hospital o haciendo trends de TikTok como cualquier pareja.

A lo largo de su tratamiento Charlie tuvo cuatro recaídas, la última ocurrida hace unas semanas que lo llevó al hospital donde la última noticia que le dio a sus seguidores sobre su estado de salud, esto el pasado 8 de agosto, fue que estaba recibiendo morfina para soportar el dolor que sentía en el cuerpo.

A principios de agosto Charlie estuvo en el hospital y ya le administraban morfina para el dolor. Foto: @charrliiieeee (TikTok)

Después de cuatro años en tratamiento, Charlie falleció

Tristemente la tarde-noche del 22 de agosto la comunidad de internet, en especial la de TikTok, supo la noticia que nadie quería escuchar: Charlie había fallecido a los 20 años. Así lo dio a conocer la cuenta del creador de contenido, donde mostraron varias fotos de Carlos Sarría.

El video, musicalizado con la canción “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny, muestra algunos clips donde se puede ver a Charlie feliz y también, que incluye un importante mensaje por parte del tiktoker, quien siempre se consideró una persona feliz.

Charlie y su novia Nerea. Foto: Especial

Aunque lo hizo no sin antes dejar un importante mensaje: vive y deja vivir

“Es literalmente Hakuna Matata: vive y deja vivir. No hay más, es así”, dice Charlie en el video en cuestión. “Yo estoy feliz así como estoy, sinceramente sí, no tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una feliz y agradecido con lo que tengo”, aseguró.

“Gracias por todo, me habéis hecho muy feliz”, finaliza el video que hasta el momento ha recibido más de 4 millones de “me gusta” y mismo que se ha llenado de comentarios donde una vez más muchos usuarios agradecen a Charlie por dejarlos acompañarle en su camino.

Su novia también le dio un emotivo adiós (y sí estamos llorando)

Por su parte, a través de un posteo en Instagram donde contó cómo se conocieron, la novia de Charlie le dio un emotivo adiós al joven: “Cuando no llevábamos ni 6 meses el cáncer atacó de nuevo, también la pandemia y la verdad es que fueron unos meses muy duros ya que físicamente no podía apoyarle”, relata la joven.

“Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso “¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?” Una pena”, agregó en el texto donde mostró lo agradecida que está de haber conocido a Charlie: “Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos”.