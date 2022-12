Arrestan al 'tiktoker cholo' famoso por patinar al ritmo de Fleetwood Mac

Nathan Apodaca, el hombre de origen mexicano que en 2020 se volvió viral gracias a un video de TikTok donde patinaba y bebía jugo de arándanos al ritmo de “Dreams”, de Fleetwood Mac (que hasta le dio el apodo del ‘tiktoker cholo’), se metió en graves problemas con las autoridades del estado de Idaho.

El portal TMZ informó este 17 de diciembre que el llamado Tiktoker fue detenido por la policía por circular en dicho estado con una licencia vencida. Sin embargo, la autoridad indicó que lo arrestaron por encontraron marihuana y otros productos con THC al interior de su camioneta.

Captura de pantalla/@420doggface208

El conocido “Tiktoker cholo” fue detenido en Idaho por posesión de drogas

Si bien el influencer, también conocido como Doggface en redes sociales, nunca ha ocultado que le gusta y consume de la risueña (incluso tiene un negocio de ropa con diseños alusivos a la marihuana), la posesión y consumo de dicha planta aún es ilegal en Idaho.

De acuerdo con el reporte policiaco citado por TMZ, todo comenzó cuando la policía detuvo a Nathan Apodaca y le pidió su licencia. Los oficiales olieron marihuana y notaron algunos productos comestibles en la camioneta, por lo que le pidieron al tiktoker que se bajara.

Nathan Apodaca. Foto: Getty

Le encontraron marihuana y productos con THC

En la camioneta encontraron tres paquetes de gomitas de THC y “una herramienta para raspar marihuana con un residuo pegajoso”. Además el propio Nathan admitió que tenía hierba consigo y los policías procedieron a llevárselo por posesión de marihuana y de parafernalia de drogas.

La fuente indica que Apodaca fue arrestado y puesto en libertad el mismo día luego de pagar una fianza de 600 dólares (unos 11 mil 871 pesos mexicanos). Eso sí, el tiktoker ha denunciado que durante su detención hubo algunas cosas irregulares.

Nathan quiere hacer un comercial con la marca de jugo y hasta con Fleetwood Mac/ Foto vía Instagram: @420doggface208

Nathan Apodaca denunció irregularidades en su detención

“Durante el arresto, los oficiales no me leyeron mis derechos Miranda. Inicialmente, cuando encontraron hierba, dijeron que solo iban a escribir una multa”, indicó Nathan Apodaca a TMZ, a quien detalló que el arresto fue porque llevaba un arma.

“Me dijeron que estaba bajo arresto porque tenía un delito grave en mi registro y no se me permitía poseer un arma de fuego. Sin embargo, no tengo un delito grave en mi expediente, lo cual le dije a los oficiales”, detalló el creador de contenido.

Foto: vía TMZ

“Estuve en la cárcel durante varias horas sin derecho a fianza antes de que me dijeran que cometieron un gran error. Luego me dijeron que solo me retenían por el cargo de hierba y que podía salir bajo fianza”, afirmó Apodaca al portal que escribió a las autoridades de Idaho sin tener una respuesta sobre esto.