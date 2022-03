Ah, prro: Niño imita el baile de Tobey Maguire en ‘Spider-Man 3’ y se hace viral

Parece que la fiebre por Spider-Man no termina. A pesar de que ya tiene un rato que se estrenó No Way Home y rompió las taquillas de todo el mundo, esta película todavía dará de qué hablar, aunque no específicamente de la cinta como tal. Y es que hace unos días, un niño se hizo viral en el internet de las cosas por imitar a la perfección el baile que se aventó Tobey Maguire en la tercera parte de su trilogía y por supuesto que tienen qué verlo.

En 2007, Sam Reimi nos presentó la última producción en la que estuvo a cargo del superhéroe arácnido. Aunque le llovió duro en cuanto a crítica, porque quiso meter a un montón de personajes y tramas en una sola película que quizá no iban al caso sí, te hablamos a ti, Venom de Topher Grace , no todo fue tan malo. No podemos quejarnos, porque el director nos regaló momentos legendarios como el Peter Parker emo y sus pasos prohibidos.

Un niño se rifó sacando los épicos pasos de Tobey Maguire en ‘Spider-Man 3’

Sin embargo, al parecer todos los que vimos Spider-Man 3 en el cine no somos los únicos que queríamos imitar o imitamos el baile de Tobey Maguire en dicha cinta, también las nuevas generaciones. Resulta que hace unos días comenzó a viralizarse el video de un niño que se llevó el aplausos de muchos usuarios en redes sociales por recrear a la perfección los icónicos pasos que vimos en la tercera aventura de Spidey en la pantalla grande.

A través de dicho clip, podemos ver a este pequeño en medio de un salón de clases bailando junto a sus compañeritos y hasta una botarga del mismísimo Mario. Hasta ahí la cosa lucía muy normal, pero todo cambió en unos cuantos segundos porque de repente empezó a sonar la música y fue justo en ese momento donde sacó los pasos épicos que Maguire nos mostró en la última película que protagonizó como Spidey. Vamos con las imágenes.