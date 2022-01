5 historias virales y conmovedoras que fueron posibles por ‘Spider-Man: Sin Camino A Casa’

Sin duda, Spider-Man: Sin Camino A Casa fue uno de los éxitos más grandes del 2021. Para ser honestos, lo que causó la tercera película de Tom Holland como Peter Parker es un verdadero fenómeno digno de analizar, pues gracias al hype y la información que iba surgiendo, logró que miles de personas regresaran a las salas de todo México para vivir esta historia que superó nuestras expectativas.

Sin embargo, además de ver el multiverso, lo cual le voló la cabeza a los fans del arácnido y de los cómics en general, también surgieron historias en la vida real. Y no, no estamos hablando de aquellos que se agarraron a trancazos en la preventa, sino de casos que nos conmovieron gracias al poder de esta película.

‘Spider-Man: Sin Camino A Casa’ nos dejó historias de lagrimita

Esta cinta no sólo nos dejó a todos con un gran sabor de boca para ver el cierre de esta trilogía en la pantalla grande. Sino también casos que nos movieron el corazón. Desde niños y niñas que nos llevaron de la emoción al asombro, hasta personas que decidieron hacer cosas importantes y emotivas en pleno estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa.

Es por eso que acá les contaremos algunas de estas historias que la rompieron en internet y que seguramente conmovieron a miles de personas en todo el mundo. Así que pónganse cómodos, tómense un momento y corran por los pañuelos (los necesitarán más adelante) para leer lo que pasó con todas estas personas durante la llegada de la más reciente película de nuestro querido Spidey.

La mujer que llevó la foto de su esposo al estreno de ‘Spider-Man’

Iniciamos con una muy emotiva. Como hemos dicho, la llegada de Spider-Man: Sin Camino A Casa causó muchas emociones en todo el mundo. Pero más allá de las expectativas a tope, hubo quienes aprovecharon el estreno para rendir tributo a esas personas que lamentablemente ya no están entre nosotros y que se quedaron con ganas de ver esta cinta. Tal es el caso de una mujer en México.

A través de redes sociales conocimos la historia de Celmy Medina, una mujer de Quintana Roo que conmovió al internet porque asistió a la función de la película junto a su hija y una foto de su esposo, quien perdió la vida meses antes. Además de colocar su fotografía en el asiento de la sala, también llevaron su chamarra favorita de los Avengers. Sin duda, este fue un homenaje que nos hizo llorar a moco tendido. AQUÍ esta conmovedora historia.

Se arma el bodorrio en pleno estreno de ‘Sin Camino A Casa’

Puede que a Spidey no siempre le vaya de maravilla en el amor aún no superamos la muerte de Gwen Stacy ; sin embargo, si algo nos demostraron los fans de Spider-Man: Sin Camino A Casa es que son unos románticos empedernidos. Tal como sucedió en una sala de cine mexicana cuando un joven decidió proponerle matrimonio a su novia a unos cuantos minutos de que se estrenara la tercera película de Tom Holland. Por supuesto… conmovieron al internet.

A través de redes sociales y gracias a una chica que estuvo presente en este momentazo, pudimos ver las imágenes de esta peculiar propuesta. Y a pesar de que hubo toda clase de comentarios al respecto, la gran mayoría aplaudió que ambos decidieran unir sus vidas para siempre antes de ver la nueva cinta de nuestro trepamuros favorito. No cabe duda de que Spider-Man causa un montón de sensaciones en la gente, sobre todo amor. AQUÍ las imágenes de la propuesta.

Un youtuber se lució llevando a un montón de niños a ver la película

La siguiente historia es la de un youtuber que se llevó el aplauso de miles de personas en redes sociales por el increíble acto que tuvo con un montón de niños. Resulta que un sujeto que en la popular plataforma de videos se hace llamar Lucky Masked, compartió con todos nosotros que decidió comprar todos los boletos de una sala de cine para que los pequeños de una casa hogar vieran Spider-Man: Sin Camino A Casa.

Así como lo leen. Este influencer llevó a los niños de Hogares Providencia en la Ciudad de México al cine para que se distrajeran un rato y la pasaran bien checando la nueva aventura de Tom Holland como Peter Parker. Pero la cosa no paró ahí, ya que también compró 100 refrescos, 100 hot dogs y 50 palomitas para sus mini invitados especiales. Y como era de esperarse, un montón de personas aplaudieron su acto en el internet de las cosas.

Tom Holland conoce al niño que se sacrificó por su hermanita

Y en otro momentos que no son de México pero igual nos conmovieron al tope, tenemos una historia que nos alegró por completo el día. En julio de 2020 conocimos el caso de Bridger Walker, un pequeño que se sacrificó enfrentándose a un perro que quería atacar a su hermanita. Desde entonces, recibió honores por todos lados, desde el mismísimo Capitán América (Chris Evans) hasta el Consejo Mundial de Boxeo (CMB); pero sin duda, el momento más tierno fue cuando conoció a Tom Holland.

Justo en las vísperas del estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa, aparecieron varias imágenes de Bridger en el set de la película. Este mini héroe sin capa y su familia no solo conocieron a Tom y a Zendaya –quienes se portaron de maravilla con todos–. El Spidey de esta nueva generación también lo invitó a columpiarse junto a él y prácticamente le hizo pasar un día como si fuera ni más ni menos que Peter Parker. ACÁ les dejamos la nota completa.

Un pequeño rifado de los cosplays

Si algo vimos en la mayoría de las funciones de Sin Camino A Casa Way, fue a un montón de fans disfrazados de las versiones de Spider-Man. Y sí, debemos confesar que hubo cosplays más rifados que otros con algo de producción e ingenio. Pero estamos seguros que nadie se rifó como un pequeño que se hizo viral en el internet de las cosas por armar disfraces épicos de nuestro amigable vecino y el Duende Verde de Willem Dafoe.

El nombre de este pequeño es Logan Dominic, quien a través de su cuenta de Instagram mostró el proceso de creación de sus cosplays, en su mayoría dedicados a los personajes de cómics. Pero siendo muy honestos, los mejores fueron los del Duende Verde –con todo y su deslizador hecho con una hoverboard– y el del Spider-Man de Andrew Garfield. Este rifado demostró que no se necesita mucho dinero para verte como tus superhéroes y villanos favoritos.

Si no has visto la película que se acaba de convertir en la #1 en taquilla de todos los tiempos en México, te recomendamos que no te la pierdas en cines. Respetando todos los protocolos de sanidad, definitivamente es una experiencia que debes compartir con amigos, familiares y hasta desconocidos.