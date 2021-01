“Tenía miedo, pero no quería que muriera”: Niño rescata a su hermanita de un incendio

Los niños siempre tienen maneras muy peculiares de sorprendernos. A veces no lo alcanzamos a apreciar, pero su sentido de la valentía es más grande de lo que parece. En ese sentido, hay algunos que están dispuestos a arriesgar su integridad con tal de proteger a sus seres queridos.

Para prueba de ello tenemos a Eli Davidson. Este menor recientemente se llevó la admiración de las redes sociales por su heroica acción con la que rescató de un incendio a su hermanita Erin de apenas dos años. Eso, sin duda, es lo que se llama un pequeño gran héroe.

La familia Davidson

Todo sucedió una noche como cualquier otra noche de diciembre cuando la familia de Chris y Nicole Davidson, dos bomberos retirados, se preparaban para dormir. La pareja alistó a sus pequeños Eli, Elijah y Erin para que durmieran y ellos harían lo propio. Hasta ese momento, nada extraño pasaba.

Sin embargo, la noche se puso turbulenta en el momento en que Nicole percibió el olor a humo. Los esposos se levantaron y, como pudieron, lograron salir de su casa en New Tazewell, Tennessee con Eli y Elijah. Pero el fuego se había extendido tanto que no alcanzaron a sacar a la pequeña Erin de apenas dos años. “El humo y el fuego eran tan espesos que no había forma de que pudiera llegar hasta ella”, dijo Chris a CNN.

El niño que salvó a su hermanita

Desde luego, los padres de los niños llamaron a los bomberos locales para que controlaran la situación, pero no podían esperar a que llegaran. La niña seguía adentro, en su recámara en el segundo nivel de la casa, y debían actuar con rapidez. Chris entonces buscó la manera de entrar por la ventana desde afuera, pero había un inconveniente.

“Salimos para llegar a ella desde la ventana, pero no había nada en lo que pudiera pararme para alcanzar allí”, comento el padre de familia. Lo único que pudieron hacer fue cargar al pequeño Eli para que entrara por la ventana y sacara a su hermana de la cuna. “No podríamos estar más orgullosos de Eli. Hizo algo que un hombre adulto no haría”, dijo Chris a CNN en entrevista.

Los bomberos llegaron a los pocos minutos para controlar el fuego, mismo que consumió la casa por casi por completo como muestran las imágenes compartidas por las autoridades. De no ser por Eli, tal vez su pequeña hermana hubiese sido parte de un trágico acontecimiento. “Pensé que no podía hacerlo, pero luego dije: ‘La tengo, papá’. Tenía miedo, pero no quería que mi hermana muriera”, dijo el valiente Eli.

Desafortunadamente, la familia perdió todos sus bienes materiales en el incidente, pero han abierto una cuenta en GoFundMe para recibir apoyo de todos aquellos que deseen apoyarlos. Aún a pesar de eso, Chris y Nicole nunca olvidarán la gran acción de su hijo Eli.