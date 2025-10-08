Lo que necesitas saber: Los materiales metalorgánicos son estructuras porosas a las que se les puede variar sus componentes con el fin de diseñarlas para capturar y almacenar sustancias específicas.

Susumo Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yagui lograron algo que suena a sacados de libros de alquimia: crear nuevas estructuras moleculares. Por ello, son merecedores del Premio Nobel de Química 2025.

Bueno, no es que los ganadores del Nobel de Química haya podido crear oro a partir de café o algo parecido, sino que fueron capaces de estructuras moleculares con amplios espacios por los que pueden fluir gases y otras sustancias químicas: estructuras metalorgánicas.

Ganadores del Premio Nobel de Química 2025 / Captura de pantalla

Las estructuras metalorgánicas tienen el potencial de ser el material del siglo XXI

“Estas estructuras pueden utilizarse para captar agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas”, señala la Real Academia de Ciencias de Suecia al dar a conocer los nombres de Susumo Kitagawa, Richard Robson y Omar M Yagui como ganadores del Nobel de Química 2025.

De acuerdo con la organización de los Premios Nobel, los galardonados con el Nobel de Química 2025 han desarrollado materiales de los que empresas ya han comenzado a echar mano para resolver grandes problemas, como la captación de gases tóxicos, la separación de contaminantes del agua y almacenación de hidrógeno.

“Numerosas empresas también están probando materiales que pueden capturar el dióxido de carbono de fábricas y centrales eléctricas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Ante los diferentes usos que se le puede dar a las estructuras metalorgánicas, no son pocos los que señalan que éstas podrían ser consideradas “el material del siglo XXI”.

Sobre los ganadores del Nobel de Química 2025

Susumo Kitagawa nació en Kioto, Japón en 1951. Obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Kioto, institución de la cual es profesor. Por su parte, Richard Robson nació en 1937 en Reino Unido, es doctor por la Universidad de Oxford y es profesor de la Universidad de Melbourne, Australia.

Ganadores del Nobel de QUímica 2025 / Ilustración:Niklas Elmehed

Por último, Omar M. Yagui nació en Amman, Jordania en 1965; es doctor por la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y, actualmente, es profesor de la Universidad de Berkeley, California.

Los tres ganadores del Nobel de Química se repartirán el premio de 11 millones de coronas suecas y recibirán el galardón en una bonita ceremonia que se realizará por ahí de diciembre de este año.