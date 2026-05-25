Lo que necesitas saber: Con un SOLD OUT, Fobia anuncia nueva fecha en la Ciudad de México. Checa todos los detalles de esta presentación.

Fobia no solo dio uno de los shows más emocionantes del Vive Latino 2026, sino también dio sorpresa en esa presentación: un regreso con más conciertos en México para este año.

Tres conciertos son los que anunciaron inicialmente (uno en Monterrey, otro en Guadalajara y claro que sí, también en la Ciudad de México). Ahora, la banda confirma uno más en la CDMX.

Ya cumplió en MTY y Guadalajara, ahora Fobia agrega una fecha para CDMX

Luego de aventarnos un set lleno de nostalgia, canciones clásicas, algunas más de culto y de presentar a Elohim Corona como su baterista para esta ocasión (pásale a leer la reseña acá), Fobia se sacó de la manga el anuncio de conciertos en México en este 2026.

Las fechas fueron establecidas para mayo en Monterrey y Guadalajara. Ya fueron realizadas… y, ahora, para la CDMX se acaba de sumar una: 23 de octubre. Entonces, las fechas de Fobia en la Ciudad de México quedan así:

21 de mayo en el Auditorio Telmex de GDL

23 de mayo en el Escenario GNP Seguros de MTY

24 de octubre en el Palacio de los Deportes de CDMX (SOLD OUT)

Nueva fecha: 23 de octubre en Palacio de los Deportes

Fobia, nueva fecha en CDMX / Imagen: OCESA

La venta de boletos para nueva fecha de Fobia

La preventa para el concierto que Fobia agrega en su agenda para la CDMX comenzará el próximo 28 de mayo. Como ya es costumbre, la venta general será un día después. Todo por el sistema Ticketmaster.

Mientras, échale un vistazo a la agenda de conciertos del 2026.

Precios para el concierto de Fobia en Ciudad de México en el Palacio de los Deportes

Zona A: $2852 pesos

Zona B: $2232 pesos

Zona C: $1612 pesos

Zona D: $1240 pesos

Zona E: $866 pesos

Foto: Captura de pantalla.

Checa la plática que Sopitas tuvo con la banda en el Vive Latino 2026

Y ya que andamos de manteles largos porque este anuncio de nueva fecha de Fobia… checa la plática que Sopitas tuvo con la banda en su backstage antes del show que realizó en el Vive Latino.