El amor y sus misteriosas maneras… Aunque el romance sea intenso, tal vez no inspira mucha confianza después de todo. Y para prueba de ello, tenemos esta curiosa historia de una chica que ‘amarró’ (por decirlo de alguna manera) a su novio.

¿Cómo le hizo? Bueno, según lo que contó a través de su cuenta de TikTok, la usuaria conocida como Chaylene Martínez (@salamiqueen) hizo que su pareja firmara un contrato con el que él se compromete a no engañarla o algo parecido, porque de lo contrario le va caer la voladora para pagar sus deudas de por vida. OLV.

Imagen de la tiktoker. Foto: Captura de video.

La novia que hizo firmar un contrato a su novio para que no la engañe

Que nuestra pareja nos pueda engañar con otra persona, es quizá una de esas cosas que más nos aterran a la hora de hablar de relaciones amorosas. Y sí: hay quienes toman medidas legales para evitar que eso suceda a toda costa.

Como le decíamos, esta usuaria de TikTok contó en un video cómo fue que hizo que su novio firmara un peculiar contrato con el fin de que él no se quiera pasar de listo engañándola. Y si a él se le ocurre pasar por alto el contrato, va a tener que ir sacando los ahorritos.

Imagen de la tiktoker con el contrato. Foto: Captura de video.

“Mi prometido acaba de firmar un documento legal y certificamos ante notario que si me engaña, tiene que pagar mis cuentas“, dijo Chaylene. “Si me engaña, está acabado… Soy muy lista o muy loca, no lo sé“, agregó la chica.

Ella explica que tomó esta decisión debido a la desconfianza financiera que ha tenido en otras relaciones. Además, dice que pareja actual estuvo de acuerdo en que firmaran el acuerdo que ella planteó ya que están levantando proyectos.

“Estamos haciendo cosas financieramente juntos… Así que pensamos que sería una gran idea asegurarnos de que ambos hagamos algunos documentos y acuerdos y los firmemos juntos”, dijo. Ustedes qué dicen, ¿se aventarían algo así?