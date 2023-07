Pareja vendió a su bebé para comprar un iPhone y viajar; querían triunfar en Instagram

Lo que necesitas saber: Una pareja fue arrestada por vender a su bebé. Lo hicieron para comprar un iPhone y poder viajar, todo con la intención de crear contenido para Instagram

No pues… ¡los padres del año! (nótese el sarcasmo). Una pareja fue detenida luego de vender a su bebé, delito que ya por sí solo es bastante indignante aunque nada nuevo porque ya te hemos contado otros casos similares por acá. Pero la historia de hoy es especial pues esta pareja lo hizo ¡porque querían comprarse un iPhone para generar contenido en Instagram!

Lo sabemos, en la era digital, puede ser muy tentador pegar en redes sociales y vivir de hacer contenido. Pero caray, que el precio a pagar por ello sea tu propio bebé, definitivamente algo está muy mal en sus cabezas.

Pareja vendió a su bebé para comprar un iPhone

Pareja vendió a su bebé para comprar un iPhone para Instagram

México es un país donde vemos de todo (el caso de la pareja que golpeó a una maestra de kínder es ejemplo perfecto), así que los protagonistas de esta historia bien podrían ser de estos rumbos. Pero no, sucedió en la India.

La pareja es originaria de Bengala Occidental, entidad de la India. La venta del bebé ocurrió a finales de junio, pero fue hasta un mes después cuando se viralizó el caso debido a la detención de los padres.

Pareja vendió a su bebé para comprar un iPhone

Resulta que tal cual, la pareja de un día para otro estrenó iPhone y se quedó sin bebé. Fueron los vecinos de esta pareja quienes notaron que, tras pasar por una crisis financiera, de la nada tenían un smartphone nuevo y no había señales del infante.

Las sospechas crecieron con el paso de los días porque de plano nadie tenía idea de dónde podía estar el bebé mientras veían a la pareja muy campante con el iPhone y ausentándose varios días. No quedó de otra más que alertar a las autoridades para que al menos investigaran si todo bien.

La policía confirmó la venta del bebé y detuvo a la pareja

Y no, no estaba todo bien. Las autoridades detectaron que la pareja se deshizo del bebé tras venderlo a una mujer. Luego de indagar la situación de la familia ante la desaparición del bebé, encontraron que la pareja realizó varios viajes a diferentes playas en días recientes sin el menor.

Pareja vendió a su bebé para comprar un iPhone

Los abuelos del bebé tenían entendido que lo habían dejado con otro familiar, pero se comprobó que eso era mentira. Finalmente la pareja fue interrogada y ahí la mujer confesó que vendieron a su hijo para comprar un teléfono y poder viajar para crear reels en Instagram.

Afortunadamente el bebé fue encontrado y la mujer que lo compró también fue detenida. Según medios locales que reportaron esta historia en la India como The Indian Express, el padre también intentó vender a su hija de 7 años, pero no lo logró. No se reportó la cantidad que recibieron por su bebé.

