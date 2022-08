Ah mira, qué abusado nos salió. Como que de un tiempo para acá los pastores de Estados Unidos han agarrado una fama nada presumible, ¿no? Bueno, con lo que hizo Carlton Funderburke, pastor de Missouri, eso no va a mejorar en nada.

Pasa que el susodicho dio un sermón que no tardó en hacerse viral. ¿La razón? Bueno, comenzó a regañar a los fieles de su congregación, conocida como The Church at The Well.

Foto ilustrativa: Pexels

El pastor regañó a sus fieles por no darle regalos de lujo

Cualquiera pensaría que el regaño fue por portarse mal o no seguir los mandamientos de Dios, sin embargo, no fue ese el motivo. Les llamó la atención por no “honrarlo” con regalos y detalles lujosos como ropa de marcas finísimas (jajajaja).

Lo peor es que el regaño no se basó en reclamarles y ya. Carlton Funderburke se puso a decirles de forma irónica que eran pobres, que estaban arruinados y que vivían de mal humor por eso.

“¿No creen que valgo el dinero que gastan en McDonald’s, en Red Lobster? ¿No valgo la pena un St. John Knit? No, ustedes no pueden pagarlo. ¿No valgo para todos ustedes un Louis Vuitton? ¿No valgo Prada? ¿No valgo Gucci? Así es como sé que todavía eres pobre, estás arruinado y disgustado, por la forma en que me has estado honrando” Dice en un video subido a TikTok por la cuenta kansascitydefender

Foto ilustrativa: Pexels

Para colmo, el pastor les recordó que no era la primera vez, pues ya antes les había pedido un reloj también de lujo, pero de igual forma lo dejaron con las ganas.

“Puedes comprarme un reloj, y todos saben que pedí uno el año pasado. Aquí estamos ya en agosto y todavía no lo tengo. Ustedes no han dicho nada. Bueno, déjame derribar la puerta y hablar con mis hijos e hijas tacaños”.

Ahhh pero lo dicho, como el video se volvió viral gacho, no tardó en salir a ofrecer disculpas y aplicar la vieja confiable: “me sacaron de contexto”.

El pastor Carlton Funderburke subió otro video donde dice que aunque no hay nada para justificarse, lo único que buscaba era enseñarles a sus fieles el camino de la rectitud, no obtener cosas materiales por avaricia (¡Ayyyy ajá!).

“Lo digo porque quiero que entiendan exactamente lo que Dios está diciendo”

@kansascitydefender Carlton Funderburke, the now viral Kansas City pastor who called his congregation “poor, broke, busted & disgusted” issues an apology. What y’all think? ? ♬ original sound – kcdefender