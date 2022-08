Error nivel: Novia mandó a hacer invitaciones para su boda con una web 'nopor' impresa

Los preparativos para la boda son de esos momentos que, aunque son medio estresantes de repente, también son bastante entretenidos cuando la llegada al altar está cerca. Pero hay que andar con cuidado porque si no, les puede pasar lo que a esta usuaria de TikTok, quien en un descuido mandó hacer sus invitaciones con un conocido sitio web para adultos impreso.

Así lo dio a conocer en un clip donde contó su historia y cómo fue que llegó a este error. Eso sí, al menos se ve que le encontró el lado gracioso al asunto, porque pues qué más le queda a uno cuando le pasan estas cosas.

Preparando la boda y las ‘invitaciones porno’

Uno de repente se equivoca que con una palabra, un letra, alguna falta ortográfica al momento de escribir algo. Y nadie se salva, ni siquiera cuando se trata de hacer las dichosas invitaciones para una boda. Pero como les contamos, hay quienes la riegan un poco más gacho.

Y si no lo creen, la prueba está en esta tiktoker identificada con el nombre de usuario @squidward.tentacles, quien contó cómo fue que las invitaciones a su boda terminaron impresas con un sitio web pornográfico en ellas.

La tarjeta de invitación con el error ‘nopor’. Foto: Captura de TikTok.

En las imágenes que muestra la chica, en una de las invitaciones se puede leer “responda amablemente antes el primero de marzo si asistirá en el sitio web de nuestra boda”. Y enseguida, la página web que se muestra es la popular PornHub.

Pero el error no acabó ahí, ya que en la recepción de la boda que venía en las tarjetas de invitación no correspondía a un elegante salón o algo por el estilo… Sino a una sucursal de los Super 8 Motel, que ya se imaginarán para qué se rentan esos cuartos.

“Me enviaron mis invitaciones por correo y estaba super emocionada, pero cometí un gran error… Si eres nuestro invitado, te juro que no aparté cuartos en el Super 8 Motel. Mamá, lo siento mucho y lo arreglaré. Creo que fue divertido, pero no creo que los demás lo vea así”, dijo la tiktoker. Aunque bueno, si sus invitados no le hallaron la gracia, otros usuarios de TikTok que comentaron el video sí lo hicieron. Vaya cosa.