Le piden matrimonio a conductora de Canal 11 en pleno estudio y le llueven críticas en redes

Un video que bien podría tomarse como una buena noticia en medio de toooodo lo malo que nos ha pasado este año, se ha convertido en blanco de críticas en redes sociales y ahorita te vamos a contar por qué. Resulta que Carla Contreras, conductora de Canal 11, presentaba la nota de una supuesta historia de amor y de pronto se encontró con que era la suya. Su novio llegó al estudio para pedirle matrimonio.

La propuesta de matrimonio para la conductora de Canal 11

Fue el usuario de Twitter @edu_rex, quien compartió en la red social el momento en que le piden matrimonio a la conductora de Canal 11, pues aparentemente el novio es su primo. Como dijimos antes, la conductora creía que presentaba la historia de alguna pareja que estaba por casarse, pero de pronto se dio cuenta de que era ella a quien se lo propondrían en pleno estudio.

“En información de último… Sin duda este 2020 ha sido un año muy especial, no sólo por la pandemia de Covid-19, sino porque para algunas personas ha representado el mejor año de sus vidas. Sus sueños se han vuelto realidad. La felicidad se ha desbordado y han dado paso a un nuevo ser que viene en camino. Pero no cabe duda que las cosas buenas nunca vienen solas… un nuevo capítulo de esta increíble historia de amor está por escribirse. Vamos a ver de qué se trata”, menciona Carla.

Y es en ese momento cuando de fondo se escucha una melodía de banda y ella de inmediato se da cuenta de lo estaba ocurriendo. Su novio entra al estudio y bueno, el resto es pura miel entre la feliz pareja. “¡Me les caso!”, dijo con mucha alegría la conductora de Canal 11.

Critican en redes “mal uso” del dinero público

En redes las reacciones fueron de todo tipo, unos mostraron su felicidad por la pareja, pero otros no tanto. Para nadie es un secreto que Canal 11 pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN), y por ende, está financiado con dinero público, lo que provocó que muchos usuarios se quejaran precisamente de que un canal público de noticias use el espacio en TV para ese tipo de fines.

Si en mis tiempos hubiéramos hecho eso, nos despiden a todos. En Canal 11 se pueden dar el lujo. Desde la llegada de @JohnMAckerman y @jenarovillamil nadie los ve. https://t.co/FcNWtLJ8fZ — jorge berry (@jorgeberry) October 17, 2020

Es que el amor no está mal, pero en el canal 11, neta?? Ese canal no es para eso, es para cosas del país y para “enseñar”. ¡Que decepción! Simplemente no queda https://t.co/RVf6WyeylG — Sanyi Hernández (@sanyi_oh) October 17, 2020

Felicidades por la propuesta de matrimonio a los del Canal 11. Ahora, por favor, que los corran. Es televisión pública. Esto va para el defensor de las audiencias. — Oscar Sote (@Soti_soti) October 17, 2020

¡Qué bonitos se ven nuestros impuestos para la auto promoción de la vida PRIVADA en un canal público! Que la felicidad de esta pareja sea inversamente proporcional al buen destino que se da al dinero público 🙄https://t.co/9ldmj8XHY5 — Carla Erika Ureña A 🦋 (@CarlaEUrenaA) October 16, 2020

No fue durante una transmisión en vivo.

Ahora bien, al parecer este peculiar momento no fue transmitido al aire en televisión nacional. Según el portal Animal MX, la propia conductora de Canal 11 les contó que ya habían terminado su jornada laboral aquel día, pero los compañeros de producción le pidieron que regresara a corregir una nota previamente grabada para el noticiario de medianoche, y fue entonces cuando vino la propuesta de matrimonio en el estudio por parte de su pareja.

“Me hicieron creer que teníamos que hacer una corrección para el noticiario de medianoche. Por la premura y la urgencia de la grabación no tuve tiempo de revisar el texto (…) Días antes, mi prometido pidió ayuda a mis compañeros para dar la sorpresa. Aún no sé bien cómo ocurrió, pero aceptaron ser cómplices de este hermoso momento“, relató Carla al medio antes citado.

Pero bueno. dejando a un ladito la discusión y ya para terminar, cabe decir que en lo que todos coincidieron fue en que la intérprete encargada del lenguaje de señas se llevó las palmas por lograr captar la alegría de la conductora.

Yo sería la traductora ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/IIwWJPRxY7 — Madison Montgomery (@PavZam) October 16, 2020