Hay lugares que se vuelven parte de nuestros planes y también de nuestros recuerdos. Espacios donde los fines de semana se llenan de risas, donde descubrimos nuevas tiendas, probamos sabores diferentes o simplemente disfrutamos de una tarde sin prisa. Para muchas familias de la Ciudad de México, ese lugar es Perisur.

Desde 1980, este centro comercial se convirtió en el punto de encuentro por excelencia. Lo que comenzó como un proyecto visionario en el sur capitalino se transformó con el tiempo en un referente de estilo de vida: un sitio donde la moda, la gastronomía y el entretenimiento se mezclan con la calidez de quienes lo visitan.

Hoy, a 45 años de su apertura, Perisur no solo celebra su historia, sino también la de todos los que han caminado por sus pasillos con una promoción que te puede llevar al viaje de tus sueños. Te contamos de qué va y cómo participar.

Fachada Centro Comercial Perisur. Foto: Cortesía Comercial Perisur

Perisur cumple tus sueños: viajar con $450,000

En su 45 aniversario, Perisur celebra de una manera especial: cumpliendo los sueños de sus visitantes. Visita el centro comercial y participa en su promoción que invita a viajar a lo grande.

Tú eliges el destino, las fechas, a quién llevar contigo y cuántas veces. Puede ser ese viaje pendiente con amigos, las vacaciones familiares o una escapada romántica que parecía imposible. La idea es simple: cada compra en Perisur puede acercarte a esa experiencia que siempre has querido vivir.

Participar es muy fácil: registra tus tickets de compra en el Módulo de Atención y Servicio ubicado frente a Sears y por cada $1,000 pesos participas. Puedes consultar los términos y condiciones en http://www.perisur.mx/. ¿A dónde te gustaría viajar si tuvieras la oportunidad de cumplir tu sueño hoy?

Interior Centro Comercial Perisur. Foto: Cortesía Centro Comercial Perisur.

Más de cuatro décadas de compartir momentos, tendencias y experiencias

Hablar de Perisur es hablar de evolución. En los 80, su diseño moderno y su combinación de tiendas departamentales lo convirtieron en una novedad para la ciudad. Más tarde, marcó pauta con innovaciones como la primera sala IMAX comercial del país, experiencias navideñas que se volvieron tradición cada año, como el impactante “Bosque Encantado” del año pasado, y exposiciones inmersivas que atrajeron a miles de visitantes.

Durante estas décadas, ha sabido mantenerse vigente sin perder su esencia y exclusividad. En sus pasillos han pasado generaciones que crecieron, cambiaron de estilo, formaron familias y siguieron regresando. Porque al final, Perisur ha sido testigo de una historia compartida entre quienes lo visitan y quienes lo hacen posible.

Centro Comercial Perisur en 1980. Foto: Cortesía Centro Comercial Perisur

Celebrando el pasado y mirando hacia nuevas aventuras con Perisur

Más allá de los años o de las cifras, lo que Perisur celebra es haber sido parte de la vida de la Ciudad de México. En cada visita, en cada temporada, en cada café compartido, hay una pequeña historia que forma parte de algo más grande.

Y justo por eso, este aniversario no se trata solo de mirar atrás, sino de mirar hacia adelante. De seguir creando recuerdos, descubriendo nuevas experiencias y cumpliendo sueños.

Perisur festeja sus 45 años contigo, con quienes lo han convertido en el único punto de encuentro, un espacio de inspiración y, ahora, en la puerta hacia un viaje inolvidable. Porque cuando un lugar ha sido parte de tu historia, merece celebrarse así: soñando en grande. Ven y celebra en Perisur e imagina tus próximas vacaciones.