Aunque es una tradición que ha venido a menos entre las nuevas generaciones, una fiesta de XV años sigue siendo todo un suceso para muchas chicas. Un día especial donde nada puede salir mal… lo malo es que nadie le avisó al perrito que orinó en el vestido de la quinceañera de esta historia.

Oooooooh sí, un audaz perrito se coló en una fiesta de XV años y logró llegar hasta la quinceañera. Ahí, junto a ella, muy al estilo de estos amigables animalitos, levantó su patita y pues lo que hizo no necesita descripción.

Perrito orina el vestido de una quinceañera / Foto: Captura al video de alma.2109 (TikTok)

Que un perro se cuele a una fiesta de XV años puede no ser tan bueno

Fue a través de TikTok donde se difundió este caso y el video del momento en que el perrito orina sobre el vestido de la quinceañera. La usuaria alma.2109 compartió el video en la mencionada plataforma china tan perseguida en distintos países (Estados Unidos, ¡achú!).

Perdón, perdón, ya nos estábamos desviando a un tema más aburrido serio. Aquí andamos con un asunto que la neta es para reírse un buen rato. Ojo, no a manera de burla para la quinceañera, simplemente porque se vale (y es lo mejor) tomarse con humor ese tipo de “tragedias” con las que la vida nos sorprende.

Perrito orina el vestido de una quinceañera / Foto: Captura al video de alma.2109 (TikTok)

Eso sí, siendo muy honestos, nuestros absolutos respetos para semejante fiestión que se aventaron para esta quinceañera. Como son varios los videos compartidos en TikTok, es fácil darse cuenta de que fue una fiesta como Dios manda donde seguro le cayeron hasta los de otras colonias.

El curioso video en que el perrito orina el vestido de la quinceañera

Pero vamos ahora sí con el video del momento en que el perrito orina el vestido, el cual describieron sin muchas palabras porque de verdad no se necesita. “Todo iba perfecto hasta que…”

Jajajaja ¿apoco no es un momento bastante tragicómico? Lo bueno, como decíamos, es que el pequeño incidente del perrito orinando el vestido de la quinceañera no afectó la tremenda fiesta de XV años que se aventaron. El baile no faltó y el vals les quedó muy rifado.