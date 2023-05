El Tecate Emblema 2023 se prendió con todo para recibir a los asistentes este fin semana, que a pesar de los ratitos de lluvia, se mostraron con toda la actitud para disfrutar de 2 días llenos de música, chelita y activaciones padrísimas.

Afortunadamente para refrescar el ambiente y mantenernos a tope, nos topamos con las activaciones de Tecate que nos hicieron el paro en varios puntos para complementar el ambientazo del Tecate Emblema. Un mix de chelita fría, photo opps, y chelas con toppings fue lo que vivimos con Tecate y si quieres saber qué más hubo, quédate acá.

Vaso coleccionable de Tecate Emblema 2023 | Foto: Kenia Palomo x Sopitas.com

El vasito morado de Tecate Emblema con ¿qué más? Una Tecate fría para disfrutar

Desde que llegamos al festival conseguimos una Tecate bien fría en nuestro vasito morado coleccionable de esta edición del Tecate Emblema 2023. ¿Y qué tenía de especial? Se preguntarán. Pues Tecate se rifó poniéndole un QR que te llevaba a generar tu Tecate ID, el cual, al colocarlo en algunos music points, generaba puntos para poder participar por premios y canjearlos después. ¡Ájale!

Cerveza Tecate en el Chela Lab de Tecate Emblema | Foto: Kenia Palomo x Sopitas.com

¿Chelita Tecate con toppings o bien fría y recién servida? ¡En Tecate Emblema hubo de todo!

La chelita se disfruta de muchas maneras, pero los gustos más populares casi siempre se dividen en dos: los que la disfrutan solita y bien fría y los que les ponen toppings y clamato. ¿A poco no? Pues en Tecate Emblema el tío Tecate se lució para complacer a los dos mundos.

De la fábrica al festival | Kenia Palomo x Sopitas.com

La chelita bien fría y recién servida la encontramos en De la Fábrica al Festival, donde la chela se servía a -2°C con menos de 24 hrs de producción. Y si fuiste más atrevidón, seguro te lanzaste a Chela Lab. Aquí podías pedir tu chela clamato o michelada y seleccionar y entre varios toppings para ponerle la cereza al pastel. ¡Checa los toppings!

Toppings en Chela Lab | Foto: Kenia Palomo x Sopitas.com

Photo opportunities Tecate Emblema | Foto: Kenia Palomo x Sopitas.com

¡El tío Tecate se rifó con sus photo opps en Distrito Tecate y el Ofni Lab pa’ tunear tus prendas!

No se presume que estuviste en un festival si no hay foto, ¿siono? Pues en Distrito Tecate los asistentes aprovecharon las súper photo opportunities para tomarse la fotaza del recuerdo de esta edición de Tecate Emblema y presumirla con sus amix que no fueron. Además, vimos que muchos se lanzaron a Ofni Lab, donde al comprar una prenda de la tienda, te la podían tunear con estoperoles o ponerle algunas letras o figuras personalizadas.

Ofni Lab en Tecate Emblema | Foto: Kenia Palomo x Sopitas.com

Esta edición del Tecate Emblema 2023 la vivimos a tope, y activaciones como las del tío Tecate se siguen luciendo para hacer que la pasemos aún mejor con los amix. Lo único que nos queda es esperar al siguiente año para ver lo que nos traerá Tecate que seguramente estará súper cool.