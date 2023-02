¡¿Pues es que neta a quién ching@#0$ se le ocurre?! Estamos de acuerdo en que una fiesta de revelación de genéro es algo cool que últimamente anda muy de moda, contra eso no tenemos nada. ¿Pero lastimar a un animal para llevarlas a cabo? Eso sí que no hay manera de entenderlo.

¡¿Usar un animal para una fiesta de revelación de género?!

Esta semana se dio a conocer el caso de una paloma que fue utilizada justo para ese propósito. Mira nada más, la pintaron de rosa para la fiesta de revelación de género. Como seguro sabrás, presentar algo de color rosa significa que será niña y cuando sale color azul es porque será niño.

Pintan una paloma de rosa para fiesta de revelación de género/Pexels

Pero caray, habiendo tantas formas ingeniosas de dar a conocer al mundo el género de un bebé próximo a nacer: humo, dulces, globos, pelotas, confetti, piñatas… ¿cómo por qué maltratar a una inocente paloma pintándola de rosa?

Neta basta escribir en google “ideas para fiesta de revelación de género” para que salga una lista enorme de opciones que no incluyen maltrato animal. En pocas palabras, quien use un animalito para esto es porque quiere, no hay justificacion alguna para algo así.

Pintan una paloma de rosa para fiesta de revelación de género/Pexels

La paloma pintada de rosa presentaba desnutrición y temen por su vida

La paloma fue encontrada y rescatada en Manhattan, allá en Nueva York, luego de que alguien se topó con ella en el Madison Square Park. Fue entregada a la Wild Bird Fund, organización que se encargó de difundir el caso.

“Las palomas vienen en muchos colores y plumajes diferentes, pero el rosa no es uno de ellos”, señalaron en un post de Facebook donde piden a la gente no teñir de esa forma a un ave y menos abandonarla a su suerte siendo una paloma doméstica.

Pintan una paloma de rosa para fiesta de revelación de género/Foto: Wild Bird Fund

La paloma pintada de rosa para la fiesta de revelación de género presentaba signos de desnutrición, además de que aún varios días después seguían sin poder quitarle el tinte para cabello del plumaje. Un baño puede ser algo muy estresante para un ave, por lo que es muy peligroso darle baños tan seguido.

De hecho, los veterinarios que la atienden temen por su vida, ya que el tinte tiene un aroma muy fuerte y la paloma lo lleva respirando desde que la sumergieron en éste. También preocupa que vaya a ingerir el tinte al acicalarse, por lo que ya le dieron medicamento para contrarrestar la toxina del químico.

Pintan una paloma de rosa para fiesta de revelación de género/Foto: Wild Bird Fund

“Por favor, celebra tus eventos sin dañar a otros”, indica la Wild Bird Fund.

Absolutamente lamentable, ¡una total estupidez! Y lo peor es que no se sabe quiénes fueron los responsables como para sancionarlos debidamente.