Pixel Universe: La primera exposición que es en realidad un videojuego

Lo que necesitas saber: Entre las modernas muestras interactivas que podemos encontrar en la CDMX, tenemos Pixel Universe, un lugar que convierte a sus visitantes en los héroes y protagonistas de un videojuego real.

Una nueva experiencia digital llegó recientemente a la CDMX; se trata de una muestra en la que los visitantes deben pasar una serie de pruebas al estilo de los videojuegos clásicos, en orden de avanzar de una sala a otra y poder encontrar la salida. Pixel Universe es una exposición interactiva que invita a sus visitantes a ser los protagonistas de una aventura emocionante.

Ponte a prueba con los diferentes desafíos./Imagen Pixel Universe Facebook

Con retos de agilidad y memoria, este lugar implementa tecnología de punta en escenarios llamativos llenos de lasers, luces y música para sumergirnos en la atmósfera de un juego de video de estilo retro. Además, tiene juegos de arcade, fuente de sodas, tienda para canjear tus premios por los logros obtenidos, dulcería y actividades como Pixel Art, donde podrás elaborar tus propias figuras de videojuegos para llevar a tu casa como recuerdo.

Todo un reto para la habilidad y la inteligencia./Imagen Pixel Universe Facebook

Los videojuegos nos transportan a mundos fantásticos y ayudan a olvidarnos del estrés. Pixel Universe recrea mundos y experiencias muy cercanas a ellos, en las que los visitantes se vuelven los protagonistas de un juego de video en la vida real. Olvídate de las pantallas y los controles, aquí irás avanzando en los desafíos que presentan las seis salas de la Misión Pixel y serás el héroe de tu propia aventura interactiva.

La Misión Pixel

La experiencia principal se divide en seis secciones llenas de retos físicos y mentales que te pondrán a prueba. La Misión Pixel se juega en el área del Pixelarium, dura 70 minutos y tiene desafíos grupales diseñados para entre cuatro y diez personas en los que el trabajo en equipo lo es todo. No olvides llevar ropa cómoda y sumérgete en este mundo en el que serás el héroe de las “maquinitas”.

Una experiencia emocionante y única en su tipo./Imagen Pixel Universe Facebook

Al superar las pruebas espectaculares que presenta esta misión obtendrás monedas para canjearlas por premios, también irás perdiendo “vidas” como en los videojuegos típicos. Esquiva lásers y sobrevive a través del piso de lava y otras pruebas de coordinación. La atmósfera de los salones es impresionante y transporta a los jugadores a verdaderos escenarios de juegos electrónicos.

Supera los retos para encontrar la salida./Imagen Pixel Universe Facebook

Además de esta misión, el lugar ofrece otras actividades entretenidas. Si quieres tener una experiencia más allá de tu consola de videojuegos tienes que darte una vuelta por Pixel Universe, un espacio con pisos y muros interactivos, dedicado al 100% al entretenimiento inmersivo, en el que también puedes organizar tu fiesta de cumpleaños o tu evento privado para un mínimo de 15 personas.

Una emocionante arcade interactiva

Pixel Universe abrió sus puertas en mayo de 2025 y desde entonces ha tenido un gran éxito como una experiencia inmersiva única de la CDMX. El pasado diciembre lanzó la temporada de Winter Saga, una aventura especial para que los jugadores consiguieron salvar la Navidad del villano Glitch, y aunque esta aventura ya terminó, ya se preparan nuevos retos y sorpresas.

Diviértete jugando videojuegos clásicos./Imagen Pixel Universe Facebook

Si te gusta la emoción y sentir la adrenalina, anímate a sobrevivir al “Game over” y cumple con los retos y misiones de este videojuego que traspasa la realidad y te convierte en parte de él. Pixel Universe es un lugar emocionante y especial si quieres pasar un buen rato.

Diviértete con la tecnología más avanzada./Imagen Pixel Universe Facebook

Dirección: Avenida Patriotismo 615, Colonia Ciudad de los Deportes

El costo del boleto de admisión general es de 339 pesos y hay otros que incluyen diferentes actividades como Pixel Art. También puedes adquirir tu pase anual para acceder a la Misión Pixel de forma ilimitada durante un año y hay promociones para grupos de varias personas. Compra tus boletos en Fever y no olvides llegar 20 minutos antes de tu turno.

Horarios:

Lunes: De 12:00 a 21:00 horas.

Martes a jueves: De 12:00 a 22:00 horas.

Viernes: De 12:00 a 23:00 horas.

Sábado: De 11:00 a 23:00 horas.

Domingo: De 11:00 a 21:00 horas.

La edad mínima para hacer el Reto Pixel es de 8 años y no se recomienda para adultos mayores.