Recordando los mejores juegos de Atari

Lo que necesitas saber: Atari marcó toda una época al iniciar la fiebre por las consolas caseras de videojuegos. Aquí algo de su historia y sus mejores títulos.

La fiebre por los videojuegos comenzó a finales de la década de 1970 con la llegada de las “maquinitas” y las consolas caseras, que hasta el día de hoy son uno de los medios de entretenimiento favoritos entre la gente de todas las edades. Atari revolucionó la forma de pasar el tiempo al llegar a los hogares y es considerado como el pionero del entretenimiento digital con sus juegos icónicos recordados hoy con cariño por varias generaciones.

Atari creó juegos de todo tipo./Imagen Atari Facebook

Los niños y niñas de antes jugaban con soldados, cochecitos, muñecas y juegos de mesa, pero con la llegada de la tecnología el modo jugar dio un cambio radical con una nueva forma de interacción que representaba todo un reto y le permitía a los jugadores tener una aventura en su sala de televisión. Inevitablemente Atari se hizo cada vez más popular.

Un torneo de Space Invaders a principios de los años 80./Imagen Ancient Threads Facebook

Esta novedosa consola creó un antes y un después en la forma de pasar el tiempo y marcó el camino a seguir en el mundo de los videojuegos caseros. Además, creó un legado en la cultura popular con sus personajes y juegos. Aunque las nuevas generaciones puedan ver a Pac-Man, Space Invaders o Frogger como juegos raros y simples, la verdad es que marcaron toda una época y sin ellos los videojuegos no serían los que son.

Los orígenes de Atari

En su momento, esta vidoeconsola fue la sensación al ofrecer lo más novedoso en cuanto a tecnología para el entretenimiento doméstico. Aunque la primer consola casera de videojuegos era la Magnavox Odyssey lanzada en 1972, no consiguió un gran éxito, entre otras cosas, porque no tenía sonido, usaba plantillas especiales para colocar en la pantalla de la televisión y algunos de sus juegos necesitaban de dados y cartas.

Nolan Bushnell, creador y desarrollador de Atari./Imagen Atari Facebook

La compañía Atari se fundó en 1972 por Nolan Bushnell y Ted Dabney en Sunnyvale, California. Su primer incursión en el mundo de los videojuegos para el hogar fue el Pong, una consola de tenis de mesa lanzada a finales de ese mismo año y que solo ofrecía ese juego, pero a la gente le gustó por su manera sencilla de jugar y por ofrecer competencia entre dos jugadores.

La consola de Pong, precursora de Atari./Imagen Cool Retro Rich Facebook

El famoso Atari Video Computer System (VCS) salió a la venta en 1977. En esa década ya eran comunes los salones de videojuegos arcades o “maquinitas”, pero tener los juegos en casa era una experiencia única. En 1982 salió el Atari 5200, con mejores gráficos y funciones, pero no tuvo el éxito de su antecesora, que en ese año fue llamada Atari 2600 por su número de catálogo (CX2600).

El logo de Atari se llama Fuji y representa la letra “A”./Imagen Wikipedia

El logo distintivo de la marca es conocido como Fuji, representa la letra “A” y se inspira en el juego de mesa Go. Atari significa “dar en el blanco” y en japonés es la expresión que se usa cuando ciertas piezas del Go están en peligro de ser capturadas.

Los mejores juegos de Atari

Los que fueron jóvenes en la década de los 80 recordarán los personajes y juegos icónicos de esta consola. El impacto cultural de Pac-Man o Space Invaders llega hasta nuestros días y es reconocido por las nuevas generaciones. Aquí tenemos algunos de los juegos más emblemáticos del Atari 2600 que tenían a los jugadores frente a la pantalla durante horas y horas.

Space Invaders

Este juego donde se combaten hordas de invasores del espacio llegó a las salas de arcade en 1978 y a la consola en 1980. Su creador, el diseñador Tomohiro Nishikado de la marca Taito, es un pionero de la industria y del género shooter de los videojuegos y para Space Invaders se inspiró en la película “La guerra de los mundos” y en el anime “Space Battleship Yamato”.

Un cartucho de Space Invaders./Imagen Computer History Museum Facebook

Como en muchos otros juegos, la dificultad se incrementa a cada nivel, generando un reto para los jugadores que controlan el cañón láser con el joystick, el control que se hizo famoso con la consola.

Asteroids

Qué tal conducir una nave por el espacio destruyendo asteroides gigantes y platillos voladores para sobrevivir. Asteroids fue diseñado por Atari y llegó a los salones de videojuegos en 1979, donde era famoso por sus gráficos vectoriales. La versión para la consola llegó en 1981 y era uno de los títulos más buscados.

Conduce tu nave por el espacio destruyendo asteroides./Imagen Atari Age Facebook

Pac-Man

Atari produjo muchos juegos arcades y esos mismos llegaban en su versión casera a la consola. El célebre Pac-Man fue creado por el diseñador japones Toru Iwatani de Namco y salió a la venta en 1980 en Japón. El juego del personaje amarillo que reccorre laberintos para comer todos los puntos o “pac-dots”, escapando de los fantasmas Blinky, Pinky, Inky y Clyde resultaba adictivo para los jugadores.

Pac-Man, uno de los personajes más queridos de los videojuegos./Imagen Atari Facebook

No podemos olvidar que más tarde en 1982, salió Ms. Pac-Man, la versión femenina de este personaje en una versión mejorada del videojuego. Pac-Man se volvió un ícono de la cultura pop y tenía toda clase de productos con su imagen, desde gorras y camisetas, hasta cereales y su serie de dibujos animados.

Pitfall!

Este juego desarrollado por Activision salió en 1982 y se le considera como uno de los más influyentes para las consolas caseras. En él controlamos a Pitfall Harry, un valiente aventurero que recorre una jungla interminable esquivando cocodrilos, pozos con arenas movedizas, escorpiones y serpientes entre otros peligros.

Una aventura a través de la jungla./Imagen Retro Games Fan Facebook

Dig Dug

Es otro juego de laberintos creado por Namco para los salones de videojuegos. Su versión para Atari se lanzó en 1983. En este videojuego de “excavación estratégica” controlas a un personaje conocido como Dig Dug que cava túneles bajo tierra y derrota a sus enemigos inflándolos con una bomba de aire o aplastándolos con las rocas que caen. Es un divertido reto para la habilidad.

Un juego de “excavación estratégica”./Imagen Amazon

¿El fin de la era Atari?

Los gráficos y los sonidos de Atari 2600 eran sencillos pero despertaban la imaginación de los jugadores. Tuvo más de 500 títulos con todos los temas imaginables: aventuras, deportes, estrategia, disparos y acción. Además del famoso joystick, la consola tenía otro control conocido como “paddle” que servía para juegos específicos y se usaba al girar una perilla.

La fiebre de Atari se fue apagando en los años 90./Imagen Getty

Después de la primer consola la marca tuvo versiones más novedosas: Atari 5200, Atari 7800, Atari Lynx (su portátil) y Atari Jaguar de 64 bits. Además incursionó en el mundo de las computadoras personales, aunque la fiebre de Atari se fue apagando poco a poco. Más tarde llegaría el Nintendo Entertainment System, que también haría lo suyo en la historia de los videojuegos caseros.

La consola conmemorativa de los 45 años de Pac-Man saldrá a la venta en octubre de 2025./Imagen Atari Facebook

Entre las noticias más recientes, la marca lanzará una consola conmemorativa por el 45 aniversario de Pac-Man. Esta versión conocida como Atari 2600+ será de un llamativo color amarillo, tendrá joysticks inalámbricos en varios colores y vendrá con versiones de Pac-Man y otros juegos clásicos.

Se espera que esta nueva consola salga a la venta a finales de octubre de 2025. Así que por si llegamos a dudarlo, Atari sigue dándole sorpresas para los videojugadores del siglo XXI.