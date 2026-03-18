Lo que necesitas saber:

El New York Post compartió que se trata de la hembra Momo-chan —en redes, en una entrevista, uno de los cuidadores de Punch dijo que se llama Moe.

Desde que la historia de Punch, el bebé macaco del Zoológico de la ciudad de Ichikawa en Japón, se hizo viral, todo mundo ha estado al pendiente de su desarrollo y adaptación. Y, ¿qué creen? Las cosas están cambiando al punto de que Punch, ¿ya tiene novia?

Al menos, en redes eso es lo que se ha compartido y lo cierto es que se trata de una macaco hembra que ha compartido con Punch momentos de juego y recreación que nos dan una idea de que poco a poco el bebé macaco más famoso del internet está haciendo nuevos amigos y adaptándose mejor al entorno.

Aww, Momo-chan: Punch ya tiene novia
Foto: @nexta_tv

Punch ya tiene novia

El New York Post compartió que se trata de la hembra Momo-chan —en redes, en una entrevista, uno de los cuidadores de Punch dijo que se llama Moe.

Aww, Momo-chan: Punch ya tiene novia
Foto: @mihamiha_trend

Punch y su nueva amiga —esto ya parece un texto de Fíjate, Paty— han sido captados jugando y abrazándose, mientras al bebé macaco lo sigue acompañando su orangután de Peluche. Sí, el mismo del meme de la changuita Lupe.

La integración de Puch

Punch se ha ido integrando poco a poco a la comunidad de macacos del Zoológico de Ichikawa.

A tal grado que que poco a poco el bebé macaco depende menos de su peluche, aunque no del todo. Convive entre los adultos y recibe aceptación expresada en caricias y abrazos con sus semejantes, incluyendo a Momo-chan o Moe.

Punch y su peluche

Sabemos que los cuidadores le dieron a Punch este peluche como una manera de entrenamiento, para que aprendiera a aferrarse o sostenerse, lo que resulta ser una habilidad importante para los macacos recién nacidos, según explica la Deutsche Welle.

Preparen los pañuelos: La historia de Punch, un mono abandonado, y su amigo de peluche
Foto: @ichikawa_zoo

Eso y la teoría de que se trató de un “objeto” de transición para reducir la ansiedad provocada por el abandono de su mamá.

Enhorabuena para Punch, bebé por el que también se inició el movimiento de ambientalistas y defensores de animales para que sea llevado a un santuario especializado.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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