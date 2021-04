Gran gesto: Quinceañera ofrece la comida de su fiesta a migrantes en Tamaulipas

La tradicional celebración de los quince años es un motivo de felicidad no solo para que los cumple, también lo es para la familia, los amigos , la pareja y, en el caso de esta quinceañera en Tamaulipas, para un grupo de migrantes.

Durante los últimos días, ha circulado en internet este peculiar caso en el que una joven del estado de Reynosa festejaba su cumpleaños y ofreciendo el banquete a algunas personas que esperaban a cruzar la frontera con Estados Unidos.

La celebración de Nancy

Recientemente, en redes sociales se ha comentado la historia de Nancy, una quinceañera que hace poco llevó a cabo su fiesta con su familia allá en el estado norteño de Tamaulipas. Pero su celebración no ha sido, digamos, lo más común que se esperaba.

La fiesta se llevó a cabo gracias a Ari Falcón, una mujer dedicada a organizar estos tradicionales festejos de quince años para chicas de bajos recursos. De esta manera, ella, Ari, Nancy y la familia de esta última se dispusieron a celebrar a la joven, quien además padece de diabetes y lucha contra un tumor cerebral producto de un cáncer, de acuerdo con lo que informan diversos medios.

El día de la fiesta, sin embargo, no llegaron todas las personas a las que se había invitado… y no eran pocas, según parece. Fueron pocos los asistentes que sí llegaron a pasar el rato con Nancy, así que sobraba bastante bastante comida. La opción, desde luego, no era tirarla. Mejor se aprovechó en una buena causa.

El regalo de la quinceañera para unos migrantes

Con toda la comida que sobraba de su fiesta, Nancy y sus familiares se dispusieron a visitar una reconocida plaza de la zona donde varios grupos de migrantes se encuentran esperando a cruzar la frontera. “Nos hizo falta muchos invitados el día de hoy, nos sobró platillos y decidimos después de la fiesta venir a Plaza de las Américas donde están todos los migrantes… Decidimos compartir esto con todos ellos“, dijo la la organizadora de la fiesta, Ari Falcón en un video que compartió en su cuenta de Facebook.

En el video que te mostraremos a continuación, se aprecia a Ari, Nancy y más personas repartiendo los alimentos e, incluso, uno de los migrantes se acerca a platicar con la quinceañera y le da ánimos para vencer al cáncer que padece. “Va a ser un día que nunca olvidaremos, no solo hicimos realidad un sueño sino que vamos a poder realizar el de las otras personas”, remató la organizadora de la fiesta. Las buenas acciones aún tienen lugar, sin duda.