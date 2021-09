¿Puedes encontrar al cangrejo escondido entre las amapolas en este reto visual?

¿Cómo andan? ¿Ya se cansaron de ver memes un rato? Sí, los entendemos: a veces hace falta entrar a internet y entretenerse contra cosa. Por eso seguramente andan por acá, con ganas de echarle ganas a uno de esos retos visuales que siempre tenemos listos para ustedes.

El desafío de esta ocasión, como de costumbre, no esta nada sencillo pero seguro que lo disfrutarán bastante. Ahora, deberán encontrar a un escurridizo crustáceo en medio de un campo de amapolas. Preparen la vista que la cosa viene serie¡a, eh.

Encuentren al cangrejo en el campo de amapolas (si es que pueden)

Pues como siempre, bienvenidos a un nuevo reto visual. Acá en Sopitas.com ya sabemos que le entrar sin miedo y tenemos muchos lectores que se la rifan cuando se retos visuales se trata aunque estén ahí medio dificultosos… y este no será la excepción de ningún modo.

Una vez más traemos para ustedes una divertida imagen creada por el diseñador de Hungría Gergely Dudás, el siempre confiable Dudolf quien nunca falla cuando de armas desafíos de este tipo se habla. Para la ocasión, deben encontrar a un pequeño cangrejo que está bien escondido entre todas la amapolas de la siguiente ilustración.

Es justo ponerle algo de emoción a este reto. ¿Les late que le echemos unos 30 segunditos al reloj? Van. ¡Rífense! Y si no se puede, más abajito les mostramos la solución (pero no hagan trampa, no sean así).

Acá la solución al reto visual del cangrejo

¿Se rindieron? ¿Sí lo lograron? Se los dijimos; no estaba nada facilito porque también por acá nos costó un rato jaja . Pero [email protected], igual y la segunda es la vencida. Échenle un vistazo más y ya si de plano no se pudo, a continuación está la solución al reto visual del cangrejo y las amapolas.

