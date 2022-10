Rífense: ¿Puedes encontrar 5 botellas vacías en este reto visual?

Oh, sí… Ya es momento de que se arme otro reto visual. Como siempre, acá en Sopitas.com tenemos en cuenta que no todo en la vida es navegar en internet para ver memes, así que cambiarle tantito a la dinámica no está de más.

Y bueno, como sabemos que les gusta rifársela como los grandes, nuevamente les traemos un desafío de esos para que se queden bien picados. ¿Le entran al reto de las botellas vacías? Venga…

Así todos con el reto visual. Foto: Especial.

Encuentra 5 botellas vacías en la siguiente imagen

Si han seguido varios de nuestros retos visuales en ocasiones anteriores, sabrán que nos gusta mucho el trabajo del conocido ilustrador húngaro Gergely Dudás, conocido por la gente como el buen Dudolf (ACÁ sus redes sociales para que chequen sus creaciones).

Así que ya se imaginarán la clase de reto visual que les traemos ahora. El rollo es hallas 5 botellas vacías en el estanque de la imagen. Si ve facilito, pero no lo está, eh. Pongámosle emoción e intenten realizar el desafío en menos de 30 segundos. ¡A darle!

Imagen del reto. Foto: Dudolf.

Esta es la solución al reto visual

Venga, no se desanimen. Sabemos que el reto visual no estaba tan sencillito, pero la cosa es tener un poco de calma para armarlo; pónganle más tiempo al reloj si es necesario… Bueno, si ya de plano no se pudo, acá abajo les dejamos la solución al reto.

Si les laten este tipo de desafíos POR ACÁ pueden encontrar todos los que les hemos traído en ocasiones anteriores. ¡Ah! Y por ahí, pásenselos a sus conocidos para que ellos también le entren a ver qué tal les va. Nos vemos en el próximo reto visual.

Imagen del reto. Foto: Dudolf.