¿Te gustan las tostadas? Lugares para probar las mejores en la CDMX

Lo que necesitas saber: Seguramente las tostadas están entre los platillos favoritos de la comida típica de muchos. Estas son algunos lugares muy recomendables para probarlas.

Entre la inmensa variedad de antojitos mexicanos tenemos las tostadas, un platillo algo más ligero y nutritivo que otras fritangas típicas. Ya sea que amemos las tradicionales con frijoles, crema y queso, o que disfrutemos de las más extremas de pata o mariscos, las tostadas son otro de los clásicos callejeros que resulta absolutamente delicioso. Aquí, algunos lugares famosos por su manera de prepararlas.

Se puede decir que a todos los mexicanos nos gustan las tostadas./Imagen Pexels

Como muchos otros de la cocina mexicana, este platillo sencillo y fácil de preparar tiene su origen en la cultura prehispánica, elaborado con tortillas que se dejaban al fuego, en el comal o al calor del sol para obtener un alimento práctico y duradero, acompañado originalmente con frijoles y chile, y que como muchos otros, evolucionó con la llegada de los conquistadores.

En la CDMX tenemos desde las tradicionales hasta otras más sofisticadas./Imagen Piel Tostada Facebook

Entonces, las tostadas comenzaron a prepararse con diferentes guisos y otros ingredientes como aceite de oliva, manteca, crema y queso y acompañamientos como lechuga, aguacate, jitomate, limón y otros vegetales. Hoy tenemos recetas únicas y sofisticadas, y como buen antojito mexicano, tiene sus distintas formas de preparación en las diferentes regiones del país.

Lugares con las mejores tostadas de la CDMX

Y como debe ser, en la capital mexicana vamos a encontrar tostadas con recetas e ingredientes únicos por diferentes lugares que van desde los puestos callejeros y mercados, hasta los restaurantes más especializados. Tenemos de tinga de pollo, pata, atún, camarones y otras variedades muy originales. Si quieres probar unas ricas tostadas, date una vuelta por alguno de estos establecimientos.

Hay para todos los gustos y preferencias./Imagen Tostadas Coyoacán Las Originales Facebook

Este mítico local del Mercado de Coyoacán que en realidad ocupa varios locales, se especializa en servir deliciosas tostadas gigantes de diferentes guisados, acompañadas de crema, queso, salsa y sus correspondientes acompañamientos. Con más de 60 años de experiencia, las tostadas de este lugar son de las favoritas de la zona. Si quieres sabores únicos, prueba la de chapulines, la de pastor o la de carne tártara.

Dirección: Mercado 89 Coyoacán, Ignacio Allende 49, Del Carmen, Coyoacán

Un local típico con tostadas gigantes, frescas y deliciosas./Imagen Tostadas Coyoacán Las Originales Facebook

Si prefieres tostadas de sabor sofisticado, prueba las de esta terraza de la Colonia Roma dedicada a servir ricos platillos de pescados y mariscos. El lugar es perfecto para una comida familiar o con amigos, o para alguna ocasión especial. Sus tostadas de atún van acompañadas de aguacate, chipotle, poro frito y un toque de fermento de limón amarillo. Disfruta de la vista y la gran variedad de platillos, postres y cocteles originales.

Dirección: Durango 216, Roma Norte

Una forma más sofisticada de las tostadas de atún./Imagen Palmares Restaurante Facebook

Este restaurante coyoacanense ofrece ricas tostadas cuadradas de mariscos que van desde el pulpo a la gallega hasta el ceviche y el aguachile de camarón, pero además, tiene de pata en escabeche, de lengua, mole coleto y hasta vegetarianas, entre otras deliciosas variedades. Puedes darte un festín sin tener que gastar mucho, acompaña con una cerveza artesanal o un agua fresca y termina con algún postre delicioso como su rico mousse de maracuyá.

Dirección: Centenario 31A, Del Carmen, Coyoacán

Una rica tostada cuadrada de cochinita./Imagen Tostadas Amatista Facebook

Prueba el sabor tradicional de unas generosas tostadas de pata a la vinagreta o de cueritos en este local tepiteño que abrió sus puertas en 1965. Famoso también por su rico caldo de huesos de cerdo con trocitos de bolillo fritos (migas), que ya es considerado como un plato gourmet. Este lugar clásico del Barrio Bravo siempre tiene gente y es ideal para curar la cruda.

Dirección: Toltecas 12, Tepito, Col. Morelos

Más de 60 años respaldan este local del Barrio Bravo./Imagen Migas La Güera de Tepito – Oficial Facebook

Esta marisquería estilo Sinaloa sirve platillos frescos como recién salidos del mar. Tiene buen ambiente y entre sus tostadas más ricas están la de aguachile, la de atún con jengibre, la de erizo con almeja y la de callo de hacha. Otro de sus platos famosos es la “Señora Torres”, una suculenta torre de medio kilo de mariscos variados, entre camarones, pulpo, atún y callo de hacha.

Dirección: Venustiano Carranza 109, Coyoacán y Zacatecas 172, Roma

Suculentas tostadas de mariscos al estilo Sinaloa./Imagen Mi Compa Chava Instagram

Es un pequeño restaurante ubicado en la colonia Escandón que sirve platillos novedosos y de cocina de alta fusión. Muy celebrado por sus chilaquiles y ensaladas, aquí te pueden servir tostadas horneadas o fritas de tinga de pollo, hongos al ajillo, vegetarianas con setas, huitlacoche, champiñones y un toque de jamaica y hasta de atún con sandía. Ricos sabores artesanales a precios accesibles.

Dirección: Carlos B. Zetina 80-A, Escandón