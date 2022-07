Algunos podrán no creerlo, pero a veces el contenido que subimos a nuestras redes sociales personales nos puede costar la chamba. Y si no lo creen, entonces ahí les va el caso de una popular tiktoker llamada Lexi Larson.

El asunto es que esta chica radicada en Denver, Colorado, había conseguido un buen trabajo en una empresa tecnológica. Y bueno, se la aplicaron ya que como ella estaba subiendo contenido a su cuenta de TikTok donde daba datos de su salario y cómo le había hecho para entrar ahí, pues la despidieron cuando no llevaba ni un mes de haber entrado.

Foto: Captura de TikTok.

Lexi Larson cuenta como la corrieron gracias a TikTok

A grandes rasgos, unos podrían pensar que en nuestras redes sociales personales somos libres de publicar lo que se nos venga en gana y eso no repercutiría en nuestro trabajo. Y en ese sentido, seguro que habrá empresas que son más flexibles que otras… pero ese no fue el caso para Lexi Larson.

Esta conocida tiktoker estadounidense se hizo viral hace unos días ya que subió un video a su cuenta donde contó que la empresa tecnológica en la que trabajaba (de la que no reveló el nombre), la despidió. Pero no se trató de poca capacidad en su chamba o de alguna equivocación a la hora de trabajar… más bien, todo se debió a sus redes sociales.

Foto: Captura de TikTok.

“Así que TikTok hizo que me despidieran. Hace un par de semanas, empecé a compartir cómo conseguí un trabajo en la industria tecnológica. Y bueno, ya no trabajo ahí porque me despidieron”, dice Lexi en uno de sus clips subido hace unos días.

Lo que ella explica es que sus empleadores encontraron su cuenta de TikTok y no les agradó la idea de que ella compartiera datos como su salario y cosas como esa, ya que buena parte de su contenido era sobre tecnología y cómo adentrarse en la vida laboral en el ámbito tecnológico. De hecho, cuando le llamaron la atención por ese asunto, ella Larson procedió a eliminar muchos de sus videos.

Y vino la parte fea del asunto… “Dos días después de que hablaron conmigo sobre mi cuenta de TikTok, terminaron despidiéndome y dijeron que mi cuenta era un asunto de seguridad porque yo podría publicar algo privado de la compañía”, dijo Lexi Larson.

Afortunadamente, no se quedó sin trabajo

Luego de que le dijeran a Lexi Larson estaba despedida, ella sacó argumentos para defenderse. Uno fue que en Colorado (donde ella reside) no es ilegal que el salario se haga del conocimiento público, además de que cuestionó si en realidad había posteado algo que despertara una alerta de seguridad para la empresa.

Ellos le dijeron que en realidad no había incurrido en algo serio en ese momento, pero que por seguridad no iban a correr el riesgo ya que consideraban que sí podría suceder a futuro. En su historia, Lexi cuenta que manejó llorando hasta su casa el día de su despido, pero que por fortuna se le ocurrió marcar poco después a uno de sus antiguos trabajos y la volvieron a contratar.

Eso sí, Larson dijo que ya no publicará tantas cosas sobre tecnología y el ámbito laboral en este ramo debido a que le ha dado un poco de ansiedad la experiencia. Y ustedes, ¿creen que su despido fue justo o fue algo exagerado?

Foto: Captura de TikTok.