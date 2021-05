Chale: 7 turistas se ahogaron al volcar su lancha por intentar tomarse una selfie

Una tragedia puede ocurrir en cualquier momento, especialmente cuando menos pensamos que algo malo puede suceder. El ejemplo perfecto es la tragedia que se vivió este fin de semana en Indonesia, pues un grupo de turistas volcaron la lancha donde paseaban tranquilamente y siete de ellos perdieron la vida… y todo por querer tomarse una selfie.

Y no, no lo decimos porque esté mal querer tomarse una selfie, pero este grupo de turistas no midió las consecuencias de hacerlo sobre una embarcación inestable. Pasa que el grupo estaba conformado por 20 turistas, y como ninguno quería quedar fuera de la foto, todos se juntaron en un sólo lado de la lancha donde paseaban.

Como seguro ya te estás imaginando, eso provocó que el peso le ganara a la embarcación y todos los turistas terminaran en el agua. Según información de la agencia AFP (publicada por medios como Daily Mail), la Policía Local de la Isla de Java —donde sucedió el incidente este sábado— confirmó que 7 de ellos se ahogaron.

Seven Indonesians drowned after an overloaded boat capsized because of tourists attempting a selfie in a reservoir on Java island, police said Sundayhttps://t.co/UQtakjN89T

— AFP News Agency (@AFP) May 16, 2021