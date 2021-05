¡Rifada! Reportera en plena transmisión detiene a hombre que se robó a un perrito

Una de las cosas más geniales de los héroes y la heroínas sin capa, es que muchas veces aparecen repentinamente para hacer una buen acción. Así le pasó a una reportera en Estados Unidos recientemente cuando andaba en plena transmisión y tuvo que reaccionar de la nada para rescatar a un perrito.

Resulta que ella andaba haciendo un reportaje sobre un canino que había sido raptado. Y así, mientras andaba grabando junto a su camarógrafo en plena transmisión, la periodista se encontró con el ladrón que se había robado al animal.

El caso de Juliana Mazza se ha vuelto viral en los últimos días por la increíble acción que protagonizó mientras cubría una historia en el condado de Cambridge, esto en Massachusetts. Ella es reportera del canal 7News de Boston y la semana pasada, ella andaba en un enlace con su noticiero cubriendo la nota sobre un perrito llamado Titus.

La cosa fue que el pasado 7 de mayo, el cachorro se encontraba encerrado en el coche de su dueño en un estacionamiento, alguien abrió el automóvil por la fuerza y se robó al braco alemán de 13 años. Incluso, como lo indica The Daily Mail, la policía local emitió un comunicado en el que mostraron dos fotografías de cámaras de seguridad donde se ve al sospechoso caminando con el perro.

La noticia provocó que, al siguiente día, Juliana Mazza y su camarógrafo John Guice se acercaran al estacionamiento donde se había registrado el robo del perrito. Mientras hacían su enlace noticioso, se dieron cuenta que cerca de ellos había un hombre paseando a un perro muy parecido al de las fotografías que la policía había compartido.

El par no dudó ni un segundo y se acercó a entrevistar al sospechoso. La reportera se las ingenió y comenzó a acariciar al cachorro, justo cuando se dio cuenta que la placa de su collar decía Titus. Según indicó el reporte de Juliana, el sujeto confesó haberse llevado al perro, pero dijo no era un secuestro, sino que lo vio encerrado en el coche y lo sacó para llevarlo a pasear.

Sin embargo, ya había pasado un día desde que se llevó a Titus. La reportera le cuestionó al hombre sobre por qué no llamó al número telefónico que estaba anotado en el collar. ¿La razón? El ladrón comentó que lo había intentado, pero que su teléfono no funcionaba y ya no pudo decir más.

Mazza y Guice llamaron inmediatamente a la policía, quienes identificaron al individuo que se llevó al perro como Kyle Gariepy de 29 años y quien fue acusado por robo y allanamiento de propiedad ajena. Por su parte, el perrito fue entregado inmediatamente a Greg Siesczkiewicz, su dueño original.

“Nunca imaginé que mi camarógrafo y yo seríamos lo que lo encontrarían. Estoy muy feliz de reportar que detuvimos al sospechoso (quien fue arrestado) y ayudamos a Titus para que regresara a su casa con su dueño“, escribió la reportera en su cuenta de Twitter.

Today I was on the job looking into a stolen dog in #Cambridge. I NEVER could’ve imagined that my photog & I would be the ones to actually FIND him! Happy to report we stopped the suspect (whose been arrested) & helped get #Titus back to his dog dad❤️ AND IT’S ALL ON CAMERA ⬇️ pic.twitter.com/ICj5viviRg

— Juliana Mazza (@julianamazzatv) May 8, 2021