Las cumbias del vecino y más: Tiktoker de Finlandia cuenta qué extraña de México

Ya sea en las clases en línea y las reuniones de trabajo por Zoom (sólo por mencionar algunas), muchos de nosotros hemos que tenido que lidiar con esos ruidos que hay en el exterior, cortesía de los señores en el camión de la basura, los que afilan cuchillos, aquellos que compran colchones y fierro viejo, etc.

Estos sonidos a veces no son los más agradables del mundo (como cuando estás a media reunión con tus jefes), sin embargo, sabemos que de alguna manera todos esos se han convertido en parte del catálogo de sonidos de México, por lo que tienen un lugar especial en el corazón de muchos.

Una tiktoker de Finladia dio a conocer las cosas que más extraña de México

Al parecer esto ocurre para todas las personas que viven en nuestro país durante un buen rato. O al menos así lo demuestra el video de Viivi Rytkönen, una tiktoker originaria de Finlandia que dio a conocer cuáles son esas cosas que extraña de nuestro bello y siempre sorprendente país.

Y es que mientras acá de pronto nos molestamos al escucharlos un domingo muy temprano, Viivi indicó que algo que extraña de México son los gritos de los tamaleros, la música del vecino y hasta los gritos de los que compran colchones y algo de fierro viejo que vendan.

Las cuales incluyen los ruidos que escuchamos a todas horas y en todo lugar

“Realmente no sé qué opino sobre esto… el silencio. Todo el tiempo está todo callado, silencioso, tranquilo, y de alguna manera me gusta, pero también hay un límite… como que aquí es en exceso. O sea, estoy empezando a extrañar todo el ruido de México”, dijo Viivi Rytkönen en el video donde, desde su natal Finlandia, enlista esos sonidos que ya no escucha.

“Los eloteros, los tamaleros y sus gritos de “tamaleees”; las canciones de los camiones del gas, la música del vecino”, dice Viivi Rytkönen. “Algo que realmente me gusta mucho es escuchar la vida y aquí no se oye nada”, afirmó la tiktoker que en otro video compara a Finlandia como el lugar donde uno se iría de vacaciones o para desconectarse un ratito de la rutina.

Finlandesa extraña los ruidos de México… pic.twitter.com/5S5gpPmzVJ — Lo + viral (@VideosVirales69) December 23, 2021

La tiktoker sin duda siente que debe regresar pronto a nuestro país, pues después de vivir un tiempo por acá ya se acostumbró a cosas que para muchos ya son hasta normales en nuestro día a día. ¡Quién lo diría!