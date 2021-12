Primer ministra de Finlandia tuvo contacto con un caso COVID… y luego se fue de fiesta

Imagínense que una noche de sábado te invitan a una fiesta y decides asistir porque ya estás completamente vacunado contra COVID, además, como vas a estar en el baile y el cotorreo, dejas tu teléfono en tu casa.

Ustedes dirán ¿y qué tiene de malo? Nada, el asunto es que la persona en cuestión es la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, que horas antes estuvo en contacto con un caso positivo y no leyó el mensaje en el que le pedían ponerse en cuarentena.

La cruda va a estar ruda…

Crónica de una fiesta anunciada

Ya existe una explicación de lo que pasó. Por medio de sus redes sociales, la primer ministra afirmó que el sábado pasado por la tarde, su secretario le contó que el ministro Pekka Haavisto había resultado positivo a COVID-19 pero que no se iban a aplicar medidas extra, en su caso, a pesar de que había estado en contacto con él porque ya estaba completamente vacunada.

Luego, salió de fiesta a una discoteca ese mismo día (según una revista de chismes) pero lógicamente no tenía consigo su teléfono del trabajo, porque no estaba trabajando. Esa noche le pidieron mantenerse aislada por las dudas y hacerse una prueba COVID.

De acuerdo con la revista, que ya fue criticada por la funcionaria, varios testigos la vieron bailando en un club nocturno en donde se quedó hasta las 4 am del domingo.

La ministra pidió disculpas por no haberse asilado y por no haber pensado en aislarse de inmediato a pesar de tener las dos vacunas contra COVID: “Siento mucho no haber entendido cómo hacer esto”.

Y es que de acuerdo con la legislación de Finlandia frente al COVID, una persona que tiene el esquema completo de la vacuna no necesita aislarse. El asunto es que se trata de una funcionaria a la que políticos de la oposición criticaron por irresponsable.

En todo el mundo la variante ómicron se está propagando a una velocidad impresionante y las vacunas no han demostrado ser totalmente eficaces… ¿será que ya es prudente salir de fiesta?