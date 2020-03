Estas últimas semanas han sido todo menos convencionales. Hay un poco de ansiedad, nerviosismo, tensión e incertidumbre regados en todo el mundo creados por el coronavirus. El aislamiento social es una actividad extraña para todos y con ella se generan nuevos retos y problemas. De una u otra forma, todos desde su trinchera están buscando la forma de sobrellevar esta crisis lo mejor posible. Muchas de las recomendaciones son hacer ejercicio en casa, mantenerse ocupados aprendiendo algo nuevo, mantener la casa limpia y ordenada y claro, darle cono todo al ocio como ver películas y series para relajarse.

Además de todos estos grandes consejos, ya sea en momentos de crisis o en un paraíso, hay algo que a todos de forma pareja nos relaja y divierte más que nada en el mundo: Ver videos de perritos. Estos animales peluditos son los mejores amigos del mundo. Son esponjositos y extremadamente tiernos. Son la mejor familia que todos podrían desear y los más agradecidos del planeta. Por esto y mil razones más, son el animal más amado por los humanos. Es más, hasta podríamos poner las manos al fuego a que todos aquí siguen por lo menos una cuenta en sus redes sociales de fotos o videos de perritos preciosos haciendo cosas chistosas. Y si no… Aquí les vamos a dejar una serie de videos de cuentas de perritos para que se relajen, se rían, se distraigan y de paso, les den su follow, para tener un perfil lleno de ternura.

Para empezar con el pie derecho y por lo más importante en estos días, Toby les va a dar unos grandes consejos para mantenerse a salvo estos días:

Ver esta publicación en Instagram public doggo announcement (Via: @tobythegentleman) Una publicación compartida por Doggos Doing Things (@doggosdoingthings) el 23 de Mar de 2020 a las 6:28 PDT

Aunque a diferencia de Toby, hay otros pequeños que lejos de ayudar, andan destrozando tu abastecimiento de papel de baño como para 7 años.

¿Pero cómo culpar a este hermoso perrito cuando todos hemos hecho una que otra travesura en nuestras vidas? Además, seguro no entiende bien por qué no puede salir en estos días a correr y está un poco aburrido…

Ver esta publicación en Instagram The face of a good boi who can do no wrong Una publicación compartida por Doggos Doing Things (@doggosdoingthings) el 11 de Mar de 2020 a las 9:17 PDT

Por ejemplo, a este cachorro no le queda muy claro por qué no puede salir a jugar. “Pero mamá, a mí no me puede dar coronavirus. ¡Quédate tú!”.

Vean a este pequeño superar un gran obstáculo… ¡Todos debemos de aprender de este lindo perrito!

Que levante la mano quien tenga los mismos niveles de energía que este perrito… Te entendemos amigo, las cosas no andan nada fácil estos días.

¡Camuflaje 12/10!

¿Simba? Vean cómo presentan a este hermoso y esponjoso cachorrito ante el mundo.

En esta cuarentena, hay que intentar estar bien acompañados si es posible. Justo como este perrito y sus inusuales amigos.

¡Todos queremos salir a jugar con ustedes! Pero por el momento, disfruten ustedes pequeños lomitos esponjosos