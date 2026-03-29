Visitas de Semana Santa: El Paseo de los Compositores

Lo que necesitas saber: El Bosque de Chapultepec tiene un lugar dedicado a la memoria musical mexicana, ahí vamos a encontrar los bustos de músicos de todas las épocas.

Entre los árboles, monumentos y fuentes del Bosque de Chapultepec, hay un lugar tranquilo y profundamente hermoso que le rinde un homenaje particular a nuestros más brillantes exponentes de la música, se trata del Paseo de los Compositores, ubicado en la Segunda Sección del bosque y donde vamos a encontrar los bustos de figuras que van desde Agustín Lara hasta Alex Lora.

La música es esencial en la vida de los mexicanos./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

La música siempre ha sido importante para los mexicanos, entre nuestros compositores e intérpretes contamos con figuras consideradas como inmortales, que crearon e interpretaron melodías que nos siguen llegando al corazón a pesar del paso del tiempo. Muchos de estos músicos son reconocidos a nivel mundial y sus canciones hablan fielmente de la vida en nuestro país.

Este paseo está junto a la icónica Fuente de Xochipilli./Imagen Pro Bosque de Chapultepec Facebook

Este andador es uno de los lugares más tranquilos del bosque. Muy cerca de ahí podemos encontrar la enigmática Fuente de Xochipilli, dedicada al dios mexica de la música y las flores. Si quieres pasar un rato entre la quietud de la naturaleza, y más en esta Semana Santa, vale la pena dar un paseo por este pasaje que nos aparta de la ciudad agitada y nos recuerda a los músicos que han dejado huella con su creatividad y sentimiento.

Un paseo entre los grandes de la música mexicana

Inaugurado originalmente en 1964, junto con la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, el Paseo de los Compositores sirve como un reconocimiento a las personalidades que renovaron y le dieron identidad a la música mexicana. Con más de una docena de bustos de bronce, creados originalmente por el escultor Octavio Ponzanelli, una caminata por este lugar le recuerda sus canciones predilectas a los paseantes.

Un lugar tranquilo en la Segunda Sección./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Cada quién tiene su música favorita, las diferentes melodías nos transportan en el tiempo y nos traen recuerdos de diferentes momentos de nuestras vidas. Los bustos de este corredor peatonal representan compositores de diferentes géneros musicales que van desde la música de orquesta y los boleros, hasta el mariachi, la música romántica y el rocanrol.

Cada quién tendrá sus melodías favoritas./Imagen Gobierno de la Ciudad de México Facebook

Entre los homenajeados tenemos a Rubén Fuentes, Martín Urrieta, Roberto Cantoral, el inolvidable José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Agustín Lara, Armando Manzanero, Ignacio Fernández Esperón “Tata Nacho”, María Joaquina de la Portilla, Juventino Rosas y figuras más contemporáneas como Juan Gabriel o Alex Lora.

Así, podemos dar una caminata tranquila entre el recuerdo de exponentes clásicos y de la Época de Oro de nuestra música, ídolos populares de los que aún suenan sus canciones en bares y cantinas y músicos que nos dieron una nueva era de melodías.

Otros encantos de la Segunda Sección

La Segunda Sección del bosque, inaugurada en 1964 como un espacio recreativo y cultural en terrenos ubicados entre el Anillo Periférico y el Panteón de Dolores, tiene otros encantos además del Paseo de los Compositores. La Fuente de Xochipilli, creada por el arquitecto Leónides Guadarrama, se destaca frente al Paseo de los Compositores con sus 165 chorros de agua danzante y su estilo prehispánico.

La Segunda Sección del Bosque de Chapultepec se inauguró en 1964./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Entre otros lugares emblemáticos están el Cárcamo de Dolores con la fuente del Dios Tláloc, creada por Diego Rivera, el Museo de Historia Natural, el Parque Rosario Castellanos, su Lago Menor y Lago Mayor con su icónico restaurante Lago Algo, Papalote Museo del Niño, sitios dedicados al deporte como la pista El Sope o el circuito Correr es Salud y lugares para el entretenimiento como el Parque Aztlán.

En esta sección del bosque tenemos otros lugares interesantes./Imagen Pro Bosque de Chapultepec Facebook

Una caminata por el Paseo de los Compositores nos ofrece aire fresco, tranquilidad y algo de nostalgia. Recordemos que en la Primera Sección está la Calzada de los Poetas, dedicada a la memoria de los grandes escritores mexicanos, donde están los bustos de literatos como Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón y Ramón López Velarde, entre otros.

Un rincón dedicado a nuestra música

El Paseo de los Compositores se remodeló en 2016 y en el tenemos presentes desde valses clásicos como “Sobre las olas”, temas emblemáticos como “Solamente una vez”, “La barca” o “Esta tarde vi llover”, sones rancheros como “Amanecí en tus brazos” o “El rey”, hasta temas algo más actuales como “Hasta que te conocí” o “Triste canción”.

Date una vuelta por la Segunda Sección del bosque en esta Semana Santa./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

Si quieres dar un paseo relajado entre los árboles y darle un repaso a nuestra memoria musical, date una vuelta por este andador capitalino dedicado a los grandes de la música, ya sea en esta Semana Santa o en cualquiera de tus ratos libres. El Paseo de los Compositores nos hace recordar que la música es uno de los pilares de nuestra cultura, así como un testimonio importante de la memoria colectiva de los mexicanos.

Para llegar a este lugar puedes entrar al bosque por la Avenida de los Compositores, por la Calzada Flotante que va desde Molino del Rey o desde la estación del metro Constituyentes.