10 canciones de Beck que te harán conocer su increíble versatilidad

Es extraño pensar que hay melómanos que no están familiarizados con el trabajo de Beck. Beck Hansen ha estado en la escena musical desde 1993 y tiene un catálogo impresionante que se desglosa en 14 álbumes de estudio, scores cinematográficos, y un sin fin de colaboraciones espectaculares.

Sin embargo, y es importante mencionar, el californiano de 50 años tuvo una pausa no oficial de 2008 a 2014. Por lo que respecta a los millennials, esa es una brecha lo suficientemente grande como para nunca sentir el encanto de indagar en sus discografía.

La creatividad y versatilidad de Beck

En estos 29 años de carrera, Beck ha sorprendido al mundo con su inagotable creatividad y facilidad de moverse entre géneros y estilos. Por ejemplo, todos los que siguen su carrera desde los 90, se sorprendieron al verlo regresar en Morning Phase de 2014 con canciones que se acercan al rap y una aceptación con videos de más de 60 millones de visitas.

Entenderlo no es cosa de escuchar sus nuevos sencillos. Es un proceso que lleva tiempo porque se esfuerza por probar nuevos estilos. Hay cortes funk-arraigados, rolas que se inclinan al anti-folk, mucho indie, acercamientos a la música electrónica y al pop comercial. Cambia las cosas no sólo para sus oyentes, sino para él mismo. Siempre consciente de que vale la pena seguir y desafiar las tendencias musicales.

Su catálogo muestra la genialidad de alguien que puede cantar, bailar y tocar la guitarra mejor que muchos. Beck es el ejemplo perfecto de un músico que eleva sus estándares por sí mismo. Es alguien que a través de los años ha sabido mantenerse relevante a través de reinventar sus métodos, espectáculos en vivo y siempre es creativo ante la evolución de las tendencias musicales.

Con una carrera espectacular en sus hombros y decenas de canciones memorables, nos dimos a la tarea de elegir 10 canciones que puedan explicar de alguna manera quién es Beck. Por dónde ha ido su vida y por ende su sonido. Así que sin mucha más presentación les dejamos esta bella lista musical.

10 canciones de Beck que te harán conocer su increíble versatilidad

“Where It’s At”

“Where It’s At” sencillamente entra en cualquier lista de lo mejor de Beck. Aquí lo tenemos empapado de confianza, girando y manejando su camino en el estilo musical de los años 70. Imposible no amar el riff de guitarra maravillosamente lento, que podría ser suficiente para invitarte a escuchar todo lo que su música tiene que ofrecer. Esta rola también incluyó la descripción más precisa de su propia música jamás pronunciada: “Jig-saw jazz y el flujo de actualización”.

“Guess I’m Doing Fine”

Para muchos, el poder de las desgarradoras confesiones de Sea Change lo ha convertido en el álbum más inigualable de Beck. La canción “Guess I’m Doing Fine” es en sí misma una narrativa oscura de pérdida, que revela cómo el autoengaño puede ser su propia tragedia. “Ahora me despedí de una amiga, puedo hacer lo que me plazca”, dice Beck en sus intentos de minimizar su ruptura con su prometida Leigh Limon.

“Loser”

Seamos honestos, “Looser” fue tu introducción a Beck. Y ten por seguro que eso para nada es algo malo, sino todo lo contrario.Es una iniciación adecuada para el universo múltiple de Beck, que contiene, como lo hace, la mayoría de los elementos necesarios para comprender su singular música. Tiene una letra con poco sentido, unos beats que pronto serían su sello, una afinidad por las texturas de guitarra blues y algo de low-fi.

La canción comienza con una de las líneas más inmortales en la historia: “En la época de los chimpancés, yo era un mono”. El resto es historia.

“Lost Cause”

“Lost Cause” no puede faltar. Simplemente esta canción es la encarnación de la autoexpresión manifestada como un gran arte. Esta canción de desamor y resignación es uno de los mejores momentos de Sea Change y un punto culminante de la discografía de Beck. Incluso la producción típicamente metiche de Nigel Godrich sirve la canción con todos sus propósitos.

“Dreams”

Después de su inesperada victoria en los Grammy gracias a Morning Phase, Beck entró en el modo optimista de funk y dance para “Dreams”. Tal y como suena esta canción llena de vibra ascendente y buena energía, Colors llegaría para ver una faceta de Beck impulsada por el ritmo.

Es difícil escuchar “Dreams” y no querer imitar algunos de sus pasos de baile épicos y dejar que el cuerpo se mueva solo. “Realmente estaba tratando de hacer algo que fuera bueno para tocar en vivo”, dijo Beck de la canción. Y vaya que lo logró.

“E-Pro”

Después de las melodías downtempo de Sea Change, Beck volvió al modo de rock y hip-hop con Guero y “E-Pro”. Si estabas buscando algo de guitarra y los mejores riffs de Beck, llegaste al lugar indicado.

Con una línea de guitarra estruendosa, un golpe de batería fuerte (tomado de “So What’Cha Want” de The Beastie Boys), “E-Pro” es el ejemplo perfecto que Beck se mueve a donde le da la gana y lo hace perfecto. No puedes evitar imaginar que Beck escribió esta canción en particular para interpretarla en vivo… Vean esto:

“Novacane”

Al igual que “Where It’s At”, “Novacane” es otra canción de Odelay que debe ser mencionada en cualquier lisa de su mejor material. Con tambores sampleados del éxito de 1969 de Lee Michael “Don’t Don’t No Woman”, rap sin sentido y un colapso armónico que existe sólo para que él lo entienda, “Novacane” lo tiene todo. Además, revela sus mejores movimientos de baile al hacer este en vivo.

“Wow”

Colors fue el disco con el que Beck le dijo al mundo que la frescura y la modernidad no son ajenas de los cuarentones. Tomó todo el funk, el trap, rap y el pop que estaba en tendencia y lo hizo suyo. “Wow” es el ejemplo perfecto de adaptabilidad y genialidad. Sólo porque tiene su nombre puedes saber que es suya. Si te vas a apropiar de un género, debes hacerlo como Beck o mejor. ¿Qué tal esa regla?

“Lonesome Tears”

Sea Change es un álbum compuesto casi exclusivamente de baladas de pérdida, anhelo y arrepentimiento, pero “Lonesome Tears” puede ser la canción más oscura y devastadora. “Lonesome Tears” es un gran testimonio de los indestructibles ecos del dolor emocional, un sentimiento reflejado en cada nota y cada verso.

“Uneventful Days”

Como prueba que el tiempo pasa pero no su genialidad, Beck se aventó una de sus más grandes joyas en su último disco Hyperspace. “Uneventfull Days” combina todo lo bien que ha hecho el californiano durante décadas con una suave inclusión a la electrónica. Continúa usando percusiones del hip hop pero su voz le da el toque pop sin intentar ser comercial. Algo que no cualquiera puede lograr. Una verdadera joya que podría estar haciendo un artista emergente.