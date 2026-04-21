Zoë Kravitz y Harry Styles son una de esas parejas que nadie vio venir, pero que, por alguna razón, terminaron haciendo todo el sentido del mundo. Y parece que tanto, que ya hay rumores de que su relación podría dar el siguiente paso, con un enorme anillo (que parece de compromiso) en el dedo de Kravitz.
El romance de Zoë Kravitz y Harry Styles
Pero vamos por partes. En agosto de 2025 surgieron los primeros rumores de un romance entre Zoë Kravitz y Harry Styles. Los vieron juntos, caminando tomados del brazo en Italia. Muy romántico.
Un mes después, volvieron a ser captados en Nueva York. Y aquí la cosa pareció ponerse más seria, porque el británico conoció al papá de Zoë: Lenny Kravitz.
Desde entonces, han sido fotografiados juntos en varias ocasiones: paseando de la mano por distintas ciudades, tomando café, de compras o en compañía de amigos. Todo apunta a que la relación va viento en popa.
¿Se casan?, ¿están comprometidos?
Todo va tan bien, al grado que ahora los rumores apuntan a una posible boda. Las últimas fotos de la pareja muestran a Kravitz con un enorme anillo en el dedo anular de la mano izquierda. Ambos aparecen en plan relajado —gorra, gabardina, sudadera—, tomando café como si nada… pero con ese detalle imposible de ignorar para todos los chismosos.
¿En qué ha andado la pareja?
El compromiso no está confirmado. Pero lo que sí es un hecho es que Harry Styles, de 32 años, se embarcará en una gira mundial a partir de mayo de 2026 para promocionar su disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
Esta gira lo traerá de vuelta a México con seis fechas en la Ciudad de México:
31 de julio de 2026
1 de agosto de 2026
4 de agosto de 2026
7 de agosto de 2026
8 de agosto de 2026
10 de agosto de 2026
Por su parte, Zoë Kravitz, de 37 años, no hace mucho terminó su compromiso con Channing Tatum, a quien conoció durante el proceso de casting de su debut como directora, Blink Twice.
Entre sus próximos proyectos está dirigir la cinta How to Save a Marriage. Además, se espera su regreso en la segunda entrega de The Batman, junto a Robert Pattinson, y en la segunda temporada de The Studio para Apple TV.