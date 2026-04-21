Lo que necesitas saber: La segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos se esperaba ocurriera este martes... algo que no pasó, ni con el anuncio de la extensión del alto al fuego.

Ahora sí el mundo podrá tomarse un respiro de la guerra entre Estados Unidos e Irán, pues a tan solo unas horas de terminar su alto al fuego de 10 días, el presidente Donald Trump anunció extenderlo de manera indefinida.

Buques de Estados Unidos en estrecho de Ormuz // X:@CENTCOM

Trump extiende alto al fuego con Irán… hasta que presenten una nueva propuesta

La cosa ya pinta mejor para Medio Oriente y el mundo. Como te adelantábamos, el presidente Trump anunció que el alto al fuego de 10 días que tenía con Irán se extenderá. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Irán presente una nueva propuesta de acuerdo.

Mediante sus redes sociales, el mandatario aseguró que la extensión del alto al fuego ocurre debido a que el gobierno iraní se encuentra dividido y a petición de Pakistán.

“He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado“, se lee en su post.

Fotografía @WhiteHouse vía X

Y… ¿Cómo van las negociaciones entre ambos países?

Eso sí, aun y con el anuncio de extender el alto al fuego entre ambos países, las negociaciones pintan un panorama incierto. Tanto Irán como Estados Unidos se han puesto trabas a la hora de retomarlas.

De hecho, Pakistán alistó todo para la segunda ronda de negociaciones que se esperaba ocurriera este martes. Sin embargo, no hubo respuesta formal de Irán sobre su asistencia a las conversaciones.

El embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, condicionó esta nueva reunión hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

Y en el caso del gobierno estadounidense, se tenía previsto que desde el lunes el vicepresidente J.D. Vance viajara a Pakistán, algo que no ocurrió y que, de acuerdo con medios internacionales, ya fue cancelado hasta nuevo aviso.