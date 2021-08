Ay, se me metió una basurita en el ojo… El próximo 28 de agosto en México se celebrará el ‘Día Del Abuelo’, una fecha en la que tal y como su nombre lo indica, muchos y muchas celebramos a los abuelitos y abuelitas que sin duda forman parte fundamental de nuestra vida, pues son más que un padre y una madre.

Y este año dicha fecha será especial para muchos y muchas de las adultas mayores en nuestro país, pues desde el inicio de la pandemia de COVID-19 –en marzo de 2020– han tenido que lidiar con varias dificultades al ser el grupo de mayor riesgo ante el virus. Por fortuna en la actualidad casi todos están vacunados contra la enfermedad.

El ‘Día del abuelo’ está a la vuelta de la esquina y les dejamos canciones para dedicarle a sus abuelos/as

Seguramente en estos momentos algunos de ustedes ya están buscando el regalo para los abuelos y abuelas, quienes con su cariño, amor, esos billetes sacados del monedero pequeño, los remedios para el dolor de panza y las historias de su infancia que repiten una y otra vez, por decir sólo algunas cosas, nos hacen sentir los seres más afortunados en el planeta tierra.

Aprovechando la fecha –y por si necesitan usar alguna de las rolas al momento de entregarle el regalo a sus abuelos y abuelas– acá nos dimos a la tarea de escoger 10 canciones que pueden dedicarle a sus viejitos y viejitas (en el buen sentido de la palabra, no se nos vayan a enojar) en su día. ¿Cuál nos faltó?

10.- Have I Told You Lately That I Love You- Rod Stewart

Una canción original de músico norirlandés Van Morrison, pero que el gran Rod Stewart versionó en el año de 1993. La letra básicamente es una carta de amor a una persona que te hace los días mejores y más felices. Y cómo no dedicarla a los abuelos y abuelas, si ellos nos hacen sentir eso y muchas cosas más.

9.- Lo mejor que la vida me dio- Pimpinela

Sí, el dueto que canta la de “por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta” tiene más rolas en su repertorio y una de ellas es “Lo Mejor Que La Vida Me Dio”, una canción con la que puedes decirle a tu abuelo/a que lo amarás sin importar qué tan grande seas:

“Siempre conté contigo recuérdalo. Y aunque haya crecido nada cambió, y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio”. Sí, la neta sí nos hizo llorar.

8-. I Just Called To Say I Love You- Stevie Wonder

Otro clásico para los abuelos/as que gustan de escuchar Universal Stereo. Esta canción de Stevie Wonder, estrenada en el año de 1984, nos recuerda que no es necesaria una fecha especial para decirle a las personas que amamos (en este caso, nuestros abuelos/as) lo que sentimos por ellos. Y bueno, en el ‘Día del Abuelo’ haremos una excepción, aunque eso no quita que sea una buena pieza musical.

7.- Helena- My Chemical Romance

Quizá la canción más interesante y extraña de ese listado, pero una que pueden escuchar para recordar a esos abuelos y abuelas que lamentablemente ya no están con nosotros.

Esta canción fue escrita por Gerard Way después del fallecimiento de su abuela Ellena Lee Rush, quien como buena abuelita siempre apoyó a sus nietos a seguir sus sueños, y en la letra el líder de My Chemical Romance habla sobre los sentimientos de perder a estos seres maravillosos. Ay 🙁

6.- Amigo- Roberto Carlos

Dicen que los buenos amigos son para toda la vida, y uno no puede encontrar mejor amigo y confidente que un abuelo. Esta canción del cantautor brasileño Roberto Carlos –que probablemente sus abuelos y padres escucharon cuando la visita del Papa Juan Pablo II– tiene una linda letra en donde uno agradece tener un gran amigo.

5.- Madrecita- José José

Dicen por ahí que algunas abuelas son madres y abuelas a la vez y si ese es su caso (porque sí los hay), entonces no hay mejor rola para dedicar que “Madrecita” del único e inigualable ‘Príncipe de la Canción’, José José.

“Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar”, dice el cantante que hace unos ayeres nos dijo adiós en este plano existencial, pero que nos dejó hermosas letras como las de esta canción ideal para el ‘Día del Abuelo’.

4.- Eso y más- Joan Sebastian

Sí, sí, ya sabemos que es una letra de amor de Joan Sebastian (que también en paz descanse) pero, ¿quién no cruzaría los montes, los ríos y los valles por ir a encontrar a sus abuelos/as? ¡Nosotros haríamos eso y más!

3.- Por tantas cosas- Álex Ubago

Que lance la primera piedra quien nunca haya tenido la etapa de rebeldía en la adolescencia. Pero si tuvimos a dos seres que nos entendían sin juzgarnos, sin duda, esos eran nuestros abuelitos/as, y si hay una canción perfecta para agradecerle por cuidarnos y protegernos sin importar nada, esa es “Por Tantas Cosas” de Álex Ubago.

“Y vuelvo a mirar, y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear una luz en la oscuridad. Por tantas cosas, gracias una vez más, gracias una vez más”, dice el cantante español. ¡Qué bonito!

2.- Balada para mi abuela- Luis Miguel

Uno de los cantantes que ha logrado conquistar a varias generaciones, ya sea con sus rolas o incluso por series en netflix, ese es nuestro querido Luis Miguel. El también llamado ‘Sol de México’ lanzó en 1982 una canción llamada “Balada Para Mi Abuela” que retrata perfectamente cómo uno ve a su abuela cuando es más pequeño. ¡Una obra de arte!

1.- Te lo pido por favor – Juan Gabriel

Esta es LA canción. Una de las cosas que más miedo nos da en la vida es perder a nuestros abuelos y abuelas. Y no es para menos, ya que ellos siempre están con su cariño incondicional.

Esta canción de Juan Gabriel, además de ser producto de uno de los artistas más queridos de nuestro país, es quizá la que mejor expresa lo mucho que agradecemos tener a nuestros abuelos y todo lo que haríamos por tenerlos por siempre en nuestras vidas:

“Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo la haces muy bien, tú; ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor”, dice el fallecido ‘Divo de Juárez’ en esta rola que nomás’ de escucharla nos hace llorar.