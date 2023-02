Los videos revolucionaron la industria musical en los 80 y hoy más que nunca, son parte esencial cuando un artista quiere hacer promoción de su trabajo. Por eso, su realización ha evolucionado con los años, al grado de que muchos de estos metrajes traen detrás una gran producción, casi como si fueran películas de Hollywood.

Dicho esto y guardando las proporciones como tal, ¿alguna vez se les ha cruzado la idea sobre si algunos video musical tiene calidad para ganar un Oscar? Seguro que sí. Así que acá, repasamos algunos videoclips musicales geniales del 2000 hasta la actualidad tan rifados que bien podrían ganar un Premio de la Academia.

Imagen ilustrativa de los Oscar / Foto: Getty Images

“Wrong” de Depeche Mode

Ganaría un Oscar a: Mejor Guión Original

Podemos decir con seguridad que “Wrong” es una de las canciones de Depeche Mode que evoca bastante tensión y muy enigmática, al igual que el video oficial que la acompaña.

El director Patrick Daughters juega con la desesperación como elemento principal, mostrándonos a un hombre amordazado, con una máscara puesta, y que viaja dentro de un vehículo que va en reversa. El tipo está desesperado, viendo cómo el auto causa algunos estragos a su paso… y el final es impactante, pues el sujeto cuando logra desamarrarse un poco, es impactado por otro carro aparentemente quitándole la vida.

Cada quién puede darle la interpretación que quiera, eso sí. Sin embargo, hay una muy buena que dice que el hombre amordazado dentro del vehículo en reversa, es la representación de una persona que, por cualquier tipo de problema, es incapaz de tomar el control de su propia vida. Pieza increíble.

“This Is America” de Childish Gambino

Ganaría un Oscar a: Mejor Guión Original, Mejor Director y Mejor Diseño de Producción

Este bien podría ser el video musical más impactante de la década de los 2010. Childish Gambino (o Donald Glover si lo prefieren) hizo de “This Is America” un fenómeno viral que quedará para la historia, y que nos dio una buena temporada de videoreacciones por allá en el 2018.

La canción y el video parecen inofensivos en los primeros segundos, pero a medida que avanzan las secuencias, nos damos cuenta del brutal mensaje que el rapero y actor trata de mandarle al mundo: la brutalidad y el racismo desafortunadamente imperan más que nunca en el país más poderoso del mundo. Estados Unidos no es el paraíso, como un sector conservador de esa nación pretende hacerle saber al mundo.

Además de eso, el clip esconde muchos detalles históricos y referencias sobre la segregación racial, sobre la veneración a las armas, la violencia contra las personas afrodescendientes y la manipulación de los medios (AQUÍ la explicación detallada). Todo se conjunta en un video de cuatro minutos que es, sin duda, es un manifiesto de protesta musical imprescindible de nuestros tiempos. El director Hiro Murai, se apuntó un hitazo en su ya de por sí genial currículo como realizador.

“Blue Jeans” de Lana Del Rey

Ganaría un Oscar a: Mejor Fotografía/Cinematografía

Erotismo, amor, desesperación, obsesión… “Blue Jeans” de Lana Del Rey provoca mil cosas que funcionan en demasiados niveles, ya sea con la canción solamente o acompañada de su video oficial, dirigido por Yoann Lemoine.

La verdad es que este clip logró lo que pocas se ve en video musical al retratar y complementar lo que la rola dice; provocar que el espectador lo internalice. Y es que en realidad, la trama es sencilla: vemos a Lana en blanco y negro, mientras se echa un chapuzón sexy con su amado (interpretado por el modelo Bradley Soileau). Pero esa sencilla interacción pronto se convierte en una declaración de que ella está dispuesta a morir por él; de dar su vida por el amor.

Ahora, más allá de las actuaciones y el significado, debemos decir que visualmente el video es maravilloso, hipnótico y tiene un estilo muy cinematográfico.

“Ghost Of You” de My Chemical Romance

Ganaría un Oscar a: Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, nominaciones de actuación para los hermanos Way

El video oficial de “Ghost Of You” de My Chemical Romance lo realizó un reconocido director de la industria: el buen Marc Webb, que en el cine nos ha traído 500 Days of Summer y la saga de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield.

Debemos decir que gracias Webb y en especial por este video, el mundo confirmó que Gerard Way es un actorazo (o al menos no teme desenvolverse con pasión frente a la cámara). La temática de guerra le pone emotividad al asunto, con un baile romántico de los integrantes de la banda que se despiden para ir a la batalla.

Y luego, el momento difícil viene cuando en plena ráfagas de balas, Mickey resulta herido. Desde otra trinchera, Gerard ve a su hermano morir plasmando todo en una mirada desencajada. Señoras y señores, esto es cine.

“One More Time” de Daft Punk (y todo el ‘Discovery’)

Ganaría el Oscar a: Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora

Hemos dicho hasta el cansancio que “One More Time” de Daft Punk es un clásico de todos los tiempos ya. Es casi-casi la canción por excelencia que relacionamos al dúo francés cuando su nombre sale a relucir.

Pero más allá de eso, es justo decir que todo el trabajo musical y visual que engloba al disco Discovery, es una pieza de arte increíble. Recordemos que las canciones del álbum vienen acompañadas por diferentes videos que en su conjunto, conforman la película Interstella 5555 dirigida por Kazuhisa Takenouchi y producida por Toei Animation.

La historia de esta banda interestelar que es raptada por un demonio/productror discográfico/representante, es de lo más entretenido que se ha hecho cuando la música y el cine se han juntado. Nunca olvidaremos la historia de The Crescendolls. Ciencia ficción, música chida, animación japonesa de calidad… Qué cosa más increíble.

“Stan” de Eminem

Ganaría un Oscar por: Mejor Guión Original, Mejor Canción Original

Cuando se habla de clásicos de Eminem y del 2000, “Stan” (AQUÍ la historia detrás de la canción) es una de las infaltables de la lista. Y la verdad es que este tema ha cambiado la industria del entretenimiento al popularizar precisamente el término ‘Stan’ para referirse a esos fans intensos de un artista. Dato curioso pa’ quien lo quiera: se cree que la palabra es una unión de stalker (acosador) y fan.

Y bueno, no sería nada nuevo para Eminem ganar un Oscar si hiciera una película alrededor de este personaje que nos impactó cuando la rola salió en los 2000. El rapero ya ganó la estatuilla a Mejor Canción Original por “Lose Yourself” de la peli 8 Mile.

Uno de los GOAT del rap, sin duda.

“Telephone” de Lady Gaga con Beyoncé

Ganaría un Oscar por: Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Producción, Mejor Cortometraje de Acción en vivo, Mejor Dirección

Sinceramente, podríamos hacer un solo listado de videos de Lady Gaga que merecerían un Oscar, pero “Telephone” se queda en esta ocasión. No solo las vestimentas, la producción y las coreografías con geniales (como usualmente sucede con los videos de la cantante), sino que el video en sí es un cortometraje como tal.

Pensado como una continuación de “Paparazzi”, este video nos muestra al personaje de Gaga siendo recluida en prisión tras el asesinato de su pareja. Y pronto, la historia toma un giro inesperado cuando Honey Bee (Beyoncé) la ayuda a escapar de la cárcel, listas para cometer todo tipo de crímenes.

Otros detalles que hacen genial al video son las referencias a películas de Quentin Tarantino como la Pussy Wagon de Kill Bill o el nombre de personaje de Beyonce (un homenaje Honey Bunny de Pulp Fiction), y también la meta-referencia en el inicio cuando, tras desnudarla y meterla a su celda, una guardia de seguridad le dice a otra “te dije que no tenía pene“. Esto último, como una referencia a los rumores sobre su supuesto hermafroditismo que se hicieron muy virales en los 2000.

Este es por mucho, uno de los mejores videos que hemos visto en el nuevo milenio, demostrando que Lady Gaga es una fuerza histórica de la música pop de todos los tiempos.

“Jesus Of Suburbia” de Green Day

Ganaría un Oscar y varias nominaciones por: Mejor Guión Original, Mejor Actor, Mejor Canción Original, Mejor Cortometraje, Mejor Banda Sonora, Mejor Director

Green Day se encumbró como una de las bandas de rock más importantes de la época reciente gracias a American Idiot, que es una genial ópera rock/disco conceptual sobre Jimmy, conocido como The Jesus Of Suburbia (o Jesús de los suburbios), un chico punk al que la vida no lo trata ni remotamente bien.

El video oficial es, en sí, un cortometraje. Y dado que el disco es la historia de este personaje, tiene potencial como para desarrollarse en un formato más amplio, tal vez como largometraje. Nos hubiera gustado ver que Green Day siguiera la historia del personaje con más videos musicales donde viéramos al actor Lou Taylor Pucci desarrollar ese papel, y al director Samuel Bayer de nuevo como el cineasta que lo comandara todo.

También tenemos al American Idiot en nuestro listado de grandiosas óperas rock, que les dejamos POR ACÁ.

“Lazarus” de David Bowie

Ganaría Oscars por: Mejor Fotografía/Cinematografía, Mejor Actor, Mejor Guión Original

David Bowie será por siempre uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. E incluso en la proximidad de su propia muerte, le entregó al mundo este disco increíble llamado Blackstar que popularmente se cree no solo como un regalo de despedida para sus fans, sino como una obra en la que el inglés nos hablaba sobre cómo lidiaba con su inminente partida.

“Lazarus”, con todo y su video oficial, tomaron un significado diferente tras la muerte de Bowie. El clip nos muestra al cantante en un lecho de muerte, acechado por una misteriosa mujer debajo de la cama, que ha sido interpretada como la muerte personificada.

El video es lúgubre, tenso, triste, pero hipnótico. Bowie pone al servicio su dotes histriónicos, esos mismos que lo llevaron a aparecer en películas diversas hace algunas décadas. Y si este video es de alguna forma su carta de despedida, entonces es un hecho que la vida de David sería uno de los mejores guiones jamás escritos dentro del mundo de la música.

“Back to Black” de Amy Winehouse

Ganaría algunos Oscars por: Mejor Cinematografía/Fotografía, Mejor Vestuario, Mejor Actriz, Mejor Banda Sonora

La carrera de Amy Winehouse fue relativamente corta, pero se ganó un lugar como una de las grandes artistas del nuevo milenio tan solo con el disco Back to Black, que tiene su nombre de la canción homónima.

Con este toque retro conocido y una atmósfera de pesadumbre, el clip nos adentraba en un funeral como una alegoría a una relación fallida. Su video oficial tomó un significado diferente a raíz del fallecimiento de Amy pues en el corte original, al final se leía en la lápida “descanse en paz el corazón de Amy Winehouse”. La frase se debió editar eventualmente en el metraje.

Se viene una película biográfica sobre Amy, así que esperamos ver algo a este nivel o más allá, con el Back to Black como banda sonora.

“Alright” de Kendrick Lamar

Ganaría un Oscar por: Mejor Cortometraje, Mejor Cinematografía, Mejor Documental, Mejor Banda Sonora

Kendrick Lamar ha sido catalogado como el mejor rapero de al menos la última década y el más reconocido de su generación. No es para menos, pues en una época donde predomina el rap sobre los lujos, el dinero y el poder, él ha decidido inclinar su música hacia temas políticos y de denuncia social.

El mayor ejemplo de todo ello es el disco To Pimp a Butterfly, una obra maestra del hip-hop que además, homenajeaba a otros géneros musicales fuertemente influenciados por la música afroestadounidense como el funk, el jazz o el soul. Y en ese sentido, “Alright” es la pieza más impresionante.

Y qué decir de su espectacular video en blanco y negro, con una declaración al inicio que nos muestra la calidad lírica e intelectual que lo ha llevado a sobresalir en medio de una escena de hip-hop actual que, por momentos, es un poco más banal de lo que parece. Si el To Pimp a Buttlerfly se materializará en un medio de formato largo, estamos seguros que sería un excelente documental.