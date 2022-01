Parece que fue ayer cuando el mundo entraba de lleno a los 2000, al nuevo milenio; ese momento dosmilero que aún se siente fresco pero que ya tiene sus añitos encima. Y si de algo estamos seguros, es que aquella época nos dejó mucha música genial, tal como en el periodo del 2002.

En ese sentido, se siente el trancazo duro de nostalgia cuando caemos en cuenta que estamos en el 2022 y que desde entonces, han pasado dos décadas. Ni se siente que haya pasado tanto, pero es verdad: crecimos con un montón de temas y álbumes geniales que nos marcaron para siempre, que en nuestra mente se sienten frescos a pesar del tiempo.

Nomás porque andamos nostálgicos y queremos que se nos unan en esta sensación, repasaremos a continuación algunos discos que en este año cumplen su 20 aniversario.

A Rush Of Blood to the Head – Coldplay

Lanzamiento: 26 de agosto del 2022

Coldplay tiene sin duda un lugar como una de las bandas más icónicas de la primera década de los 2000 y sin temor a equivocarnos, A Rush of Blood to the Head es el disco que los colocó como una de las bandas más representativas de la época. Con su segundo disco, los ingleses nos trajeron temas como “In My Place”, “The Scientist”, “Green Eyes” y “Warning Sign” que seguro siguen resonando en las playlists de muchos fans. Discazo.

By The Way – Red Hot Chili Peppers

Lanzamiento: 9 de julio

Con su octavo disco de estudio, los Red Hot Chili Peppers demostraban que seguían bien vigentes incluso en el nuevo milenio. La banda nos mostró nuevamente un disco lleno de rock y fusión funky que se pudo sentir en temazos de la talla de “By The Way” que le da nombre al disco, “Dosed, “Can’t Stop”, “The Zephyr Song”, entre otras. Un material infaltable para los fans.

Come With Us – The Chemical Brothers

Lanzamiento: 28 de enero

Otro proyecto musical que le entró al nuevo milenio con un disco en 2002, fueron The Chemical Brothers y el disco en cuestión fue Come With Us. Para este momento, el grupo no necesitaba demostrar nada pues para ese momento ya eran leyendas de la música electrónica mundial, sobre todo del big beat. Pasan los años y rolas como “Star Guitar” nos siguen emocionando en grande.

Escapology – Robbie Williams

Lanzamiento: 18 de noviembre

Uno de los grandes exponentes del pop de los 2000 es Robbie Williams y hay un montón de discos que lo comprueban. Sin embargo, Escapology sobresale del resto por simplemente porque incluye ese mega hitazo que significó “Feel”, una rola que es un un clásico de la época en toda la extensión de la palabra.

Heathen – David Bowie

Lanzamiento: 11 de junio

Este disco es bastante especial por muchas razones. Primero que nada, Heathen demostró que David Bowie es eterno aunque los tiempos pasen y segundo, significó el regreso del productor Tony Visconti a un disco del Starman. Quizá no tiene el estatus de clásico como otros materiales, pero tiene unas canciones que no pueden faltar para todo buen fan de Bowie como “Slow Burn”.

Siempre es hoy – Gustavo Cerati

Lanzamiento: 26 de noviembre

Cuando entra en discusión cuál sería el mejor disco de Gustavo Cerati, la cosa viene brava. Mejor no meterse en problemas y disfrutar de la magia multifacética del argentino. Y si nos remontamos al 2002, la joya que debe uno escuchar de manera obligada, es Siempre es hoy. Elijan la rola que deseen porque todas están de 10. Desde “Cosas imposibles” hasta “No te creo”, pasando por “Artefacto” o “Amo dejarte así”.

Heathen Chemistry – Oasis

Lanzamiento: 1 de julio

Siempre conflictivos cuando se trata de lanzar discos y componer, pero unos genios sea como sea. Los hermanos Gallagher entregaron en 2002 el genial pero infravalorado Heathen Chemistry que nos dejó rolas chidas como “Stop Crying Your Heart Out”, que nomás de escucharla se le pone a uno la piel chinita.

Highly Envolved – The Vines

Lanzamiento: 14 de julio

The Vines es una banda que brilló bastante en los 2000 y formó parte de esa camada de grupos como The Libertines y The Strokes que trajeron de vuelta la esencia garagera al ruedo. Su disco Highly Envolved es una de esas joyas dosmileras que no entendemos por qué no brilló de la misma manera que otros materiales discográficos contemporáneos. Quizá el hecho de no ser ellos de Estados Unidos o Inglaterra (son de Australia), les jugó la mala pasada cuando esos dos países han sido el foco de atención de la industria históricamente.

Pero que discazo es este de The Vines, la verdad.

One By One – Foo Fighters

Lanzamiento: 22 de octubre

Este es el primer disco que los Foo Fighters lanzaron en el nuevo milenio y de alguna manera, nos mostraba lo que Dave Grohl y compañía querían hacer: canciones llenas de potencia y otras más emotivas, pero igualmente poderosas. En este álbum, que fue el primero que hicieron con el guitarrista Chris Shiflett ya integrado, encontramos tracks clásicos de la banda como “Times Like These” o “All My Life”, que son la muestra de que la banda puede echarle a los riffs duros y a los temas más relajados al mismo tiempo.

Sea Change – Beck

Lanzamiento: 24 de septiembre

Si andas de bajón por aquello del amor, este es el disco que no puedes dejar pasar. Sea Change de Beck es un viaje melancólico para los corazones rotos y no lo decimos solo porque suena nostálgico en cada track; el propio compositor ha dicho que este álbum se inspiró prácticamente en su ruptura con la novia que tuvo de toda la vida. Repetimos: si andan tristones, este es el antídoto para que los hará sentir comprendidos. Si no lo creen, échenle una escuchada a “It’s All in Your Mind”.

The Eminem Show – Eminem

Lanzamiento: mayo del 2002

No es que queramos hacer menos a los discos de Eminem anteriores a este, pero debemos decir que The Eminem Show es en toda la regla el que terminó por encumbrarlo como una leyenda viva del rap. Por otro lado, este material es recordado también por ser el que más se vendió en Estados Unidos y el mundo entero en 2002, así que no hay mucho que decir para referirnos a este discazo como un infaltable de la primera década de los 2000. ¿Hay alguien que de plano no conozca “Without Me”?

Turn On The Bright Lights – Interpol

Lanzamiento: 19 de agosto (Reino Unido), 20 de agosto (Estados Unidos)

Dentro de la movida neoyorquina dosmilera, sabemos que Interpol tiene su nombre escrito con letras de oro. Y aunque es algo debatible, no cabe duda que Turn On The Bright Lights, su disco debut, es uno de sus mejores trabajos. Todavía no podemos creer que ese indie-rock de corte garagero con toques de post-punk nos siga emocionando tanto como la primera vez con rolotas como “Obstacle 1”, “NYC”, “PDA” o “Say Hello to the Angels”.

Up The Bracket – The Libertines

Lanzamiento: 14 de octubre

La batalla del rock dosmilero la libraban, como es costumbre, Estados Unidos e Inglaterra. Desde el continente americano, The Strokes eran la sensación del revival de corte indie-garagero mientras que en el Reino Unido, The Libertines marcaban la tendencia. Pero si somos justos, la actitud más frenética y alocada venía del lado británico, con la banda de Pete Doherty y Carl Barat recuperando la esencia del rockstar de antaño desfachatado y desvergonzado. Y todo eso, se dejaba escuchar en el fabuloso Up The Bracket. Qué discazo.

Yoshimi Battles The Pink Robots – The Flaming Lips

Lanzamiento: 16 de julio

The Flaming Lips venían de un periodo noventero de carrera muy ajetreado, complicado y hasta tóxico. Pero cuando entraron al nuevo milenio, decidieron canalizar todo eso en un disco que resultó una joya contemporánea de la neo-psicodelia:Yoshimi Battles The Pink Robots. Y es que este disco tiene de todo, hasta esa increíble canción llena de emotividad llamada “Do You Realize?” de la cuál te contamos la historia detrás POR ACÁ.

Audioslave – Audioslave

Lanzamiento: 18 de noviembre

No lo vamos a negar: Audioslave de verdad fue una grata sorpresa para la escena del rock cuando aparecieron con su disco debut homónimo. Y bueno, no es como que no esperáramos un gran material pues tener a Chris Cornell y el ensamble musical de Rage Against The Machine juntos sonaba a garantía… pero fue más de lo que seguro tenían en mente los fans. Este disco es la combinación perfecta de rock alternativo y hard rock, con temazos al por mayor del calibre de “Cochise”, “Show Me How To Live”, “Like A Stone”, “Be Yourself”, “I Am The Highway” y más. Pfff, puro track poderoso.