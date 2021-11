Wayne Coyne nos cuenta la historia de “Do You Realize??” de The Flaming Lips

Estamos seguros que todos los amantes de la música se han preguntado qué fue lo que inspiró o motivó a nuestras bandas y artistas favoritos a componer esas rolas que tanto amamos, ¿a poco no? Nosotros también teníamos esa duda, es por eso que en Sopitas.com aprovechamos la oportunidad y le pedimos a algunos músicos increíbles que nos contaran la historia detrás de sus mejores canciones. Y en esta ocasión, nos tocó platicar con el mismísimo Wayne Coyne de The Flaming Lips sobre un hitazo.

Sin duda, esta banda tienes grandes éxitos que inevitablemente forman parte del soundtrack de nuestras vidas. Podríamos mencionar algunos ejemplos, pero sin duda el primero que se nos viene a la mente es “Do You Realize??“, un verdadero clásico que en la versión de estudio o en vivo nos transportan hacia el mágico y extraordinario universo musical del grupo. Aunque es tan importante que hasta ha sonado en películas como Boyhood, 50 First Dates, The Other Woman y How To Deal.

The Flaming Lips y las teorías sobre “Do You Realize?”

Desde que The Flaming Lips lanzó esta canción en décimo material discográfico, Yoshimi Battles the Pink Robots en 2002, atrajo la atención de los fans y no tanto de la banda. La mayoría comenzó a especular sobre el significado de la rola, con el paso del tiempo surgieron teorías al respecto, algunas incluso apuntaban que estaba inspirada en la muerte del padre de Wayne Coyne y que hasta se trataba de la lucha contra la adicción a la heroína del baterista, Steven Drozd.

Sin embargo, la agrupación nunca ha confirmado o desmentido estos rumores. Es por eso que aprovechando que tuvimos la oportunidad de platicar largo y tendido con el frontman de esta band0ta, no podíamos desaprovechar la ocasión para preguntarle sobre el origen de “Do You Realize??” y todo lo que hay detrás de esta espectacular canción. Y qué creen, que Wayne despejó muchas de las dudas que teníamos al respecto e incluso nos contó unas cuantas anécdotas de este rolón.

Ni siquiera la banda pensó en lo importante que sería la rola

Muchas veces, las bandas componen canciones sin pensar en el impacto que tendrán en quien las escucha, simplemente las escriben porque les sale del alma y esperando que conecte con sus fans. Y eso mismo pasó con “Do You Realize??”, pues a pesar de que The Flaming Lips la estrenó como sencillo de Yoshimi Battles the Pink Robots, jamás se imaginaron que se convertiría en una rola tan importante para el público en general, pues muchos se encargan de que suene en los momentos más grandes de sus vidas.

“Cuando escribimos la canción, no nos hubiéramos imaginado que se convertiría en el tipo de canción que es ahora. No se considera música mainstream, ¿sabes? Y que alguien ponga una de nuestras canciones mientras va caminando al altar después de haberse casado y que su familia esté ahí, es como… aún nos vuela la cabeza que esta canción se escuchara en bodas, y funerales, y nacimientos de hijos de la gente, y en ocasiones especiales y significativas. Eso es asombroso”.

Wayne Coyne nos cuenta la historia detrás de esta gran canción

¿Quieren conocer la historia completa detrás de “Do You Realize??” Bueno, pues les recomendamos que se echen completa la plática que tuvimos con Wayne Coyne de The Flaming Lips, porque además de revelar varios detalles que de plano no sabíamos sobre esta espectacular canción, también nos contó un poco sobre su perspectiva de la música y mucho más. A continuación les dejamos la entrevista y ya saben, nos vemos en el próximo episodio de Detrás de la canción.