Parece que fue ayer cuando el mundo entraba de lleno a los 2000, al nuevo milenio; ese momento dosmilero que aún se siente fresco pero que ya tiene sus añitos encima. Y si de algo estamos seguros, es que aquella época nos dejó mucha música genial, tal como en el periodo del 2002.

En ese sentido, se siente el trancazo duro de nostalgia cuando caemos en cuenta que estamos en el 2022 y que desde entonces, han pasado dos décadas. Ni se siente que haya pasado tanto, pero es verdad: crecimos con un montón de temas y álbumes geniales que nos marcaron para siempre, que en nuestra mente se sienten frescos a pesar del tiempo.

Por eso, ahora repasamos 15 discos que cumplen 20 años en este 2022 en la segunda parte de nuestro listado. POR ACÁ les dejamos la primera parte de esta lista para que también le echen un ojo.

The Big Come Up – The Black Keys

Lanzamiento: mayo de 2002

No cabe duda que The Black Keys es una bandota, quizá una de las más emblemáticas del blues-rock moderno en todos los sentidos. Aunque realmente despegaron como un bombazo con Brothers y El Camino de 2010 y 2011 respectivamente, los fans más añejos recordarán con cariño el disco debut de la banda: The Big Come Up.

Si ustedes le entraron a este material desde el primer momento, seguro ya veían cómo el dúo compuesto por Dan Auerbach y Patrick Carney era muy distinto de las bandas que empezaban a despegar en ese entonces. El tiempo le hizo justicia a un proyecto musical que trabajó más que cualquier otro en los 2000.

18 – Moby

Lanzamiento: mayo de 2002

Luego del exitoso Play de 1999 y varias recopilaciones, el público se mantuvo a la expectativa de lo que Moby entregaría en su próximo material discográfico, el sexto de su carrera. Así llegó 18, que quizá no alcanzó ni rebasó el éxito de su predecesor, pero que sin duda nos dejó buenas rolas como “In My Heart“, que algunos recordarán por el viejo comercial de Nokia.

Maladroit – Weezer

Lanzamiento: mayo de 2002

Nunca tendremos suficiente de Weezer y siempre que saquen un disco, podemos tener la seguridad de que habrá canciones pegadizas y geniales. Desde luego, hay algunos álbumes que resultan más memorables que otros, pero la banda no flaquea prácticamente nunca. Por eso, Maladroit entra en la lista ya que nos entregó temazos como “Dope Nose” y un video bastante chido como el de “Keep Fishin'” junto a los Muppets.

Sing Sing Death House – The Distillers

Lanzamiento: enero de 2002

Quizá el género no estaba en su pleno apogeo, pero el punk-rock tuvo una buena camada de bandas en el 2002, con algunas sobrevivientes de los 90 y otras más que comenzaron sus andadas en los 2000. En este último grupo entra The Distillers, la agrupación comandada por Brody Dalle que sin duda se convirtió en una de las mejores del momento. Ellos se destaparon en ese año con Sing Sing Death House, que para muchos es uno de sus mejores materiales junto a Coral Fang del año siguiente.

El imponente peinado mohawk de Brody y su poderosa voz, siguen cautivándonos aún después de 20 años y “City Of Angeles” es la prueba. Rolísima.

I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love – My Chemical Romance

Lanzamiento: 23 de julio de 2002

Podemos decir sin problema que del 2002 al 2004, se asentó en la industria musical el estilo que daría paso a la popularidad de la escena emo. Y ahí, My Chemical Romance es la banda que puso la primera piedra con su disco debut I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Este disco es post-hardcore emotivo y enérgico a todo lo que da y abrió el camino para que muchos músicos se inspiraran a entrarle al género.

Además, este material contiene “Skylines and Turnstiles”, conocida por ser la primera canción que la banda escribió y por estar inspirada en los trágicos eventos del 11 de septiembre en Nueva York.

In Absentia – Porcupine Tree

Lanzamiento: 24 de septiembre de 2002

En medio del auge del indie-rock en las listas, otros géneros como el rock progresivo se mantenían vivos con bandas como Porcupine Tree, que en 2002 nos entregó el fabuloso In Absentia, considerado quizá el que más tintes metaleros tiene en su discografía (o bueno, al menos no de los que más se inclina en esas texturas). Riffs potentes y poderosos, momentos más relajados; un disco tan caótico como calmado, aunque suene extraño.

La canción que define todo eso es “Blackest Eyes”, que tiene momentos tranquilos que explotan de repente hacia composiciones de guitarra dignos de menear la melena.

Riot Act – Pearl Jam

Lanzamiento: 12 de noviembre de 2002

Pearl Jam comenzó a experimentar con sonidos más tranquilos y composiciones más cercanas al folk y el art-rock incluso desde Vitalogy, pero podemos decir que con Riot Act del 2002 sentaron sus bases dentro de dichos estilos por completo. A partir de ese momento, ya se podía sentir esa peculiar ‘esencia trovadora’ y poética de Eddie Vedder que se hizo más evidente en su etapa solista. Pero esto de ninguna manera es algo que estemos diciendo de manera despectiva. Es una evolución de la banda y funcionó en muchos niveles.

Songs for the Deaf – Queens Of The Stone Age

Lanzamiento: 27 de agosto de 2002

Ok, entendemos que es el tercer disco de Queens Of The Stone Age, pero si somos honestos, fue hasta este material que pudimos hablar de la banda como un proyecto que recibió el foco necesario en la escena del rock internacional (con todo y que Josh Homme ya venía de ser reconocido con Kyuss e Eagles of Death Metal). Ya saben, es un buen disco con Dave Grohl como invitado de lujo y rolas icónicas como “No One Knows”.

The Blueprint 2: The Gift and The Curse de Jay-Z

Lanzamiento: 12 de noviembre de 2002

Hablar de Jay-Z es referirse a uno de los raperos más legendarios de todos los tiempos, justo por debajo de las míticas figuras de 2Pac y The Notorious B.I.G. Y si a esas nos vamos, bien podríamos decir que Shawn Carter -su nombre real- está en el top 3 de los más importantes de los 2000. Pruebas hay varias y su disco The Blueprint 2 (secuela del The Blueprint de 2001) es el ejemplo.

El buen Jay es de los raperos que comenzó a capitalizar el concepto de las megaproducciones con un montón de invitados y en este disco, tenemos pura crema y nata de la industria: Beyoncé, Kanye West, Dr. Dre, Lenny Kravitz, etc. Tal vez no cosechó el éxito de su antecesor, pero este disco vale la pena por completo.

Let Go – Avril Lavigne

Lanzamiento: 4 de junio de 2002

Antes del fenómeno Billie Eilish o Lorde, la industria aprendió del fenómeno Avril Lavigne. La canadiense fue todo un hito de los 2000 y sin duda, ayudó a popularizar de manera masiva el pop-punk que ya venían haciendo Blink-182 o Simple Plan desde años atrás. Avril te puede gustar o no, pero su renombre no se puede poner en duda y su impacto con el disco Let Go, su debut, es tanto que hasta el más metalero segurito conoce una de sus canciones. “Complicated” y “Sk8ter Boi” son inolvidables, la verdad.

Mali Music – Damon Albarn

Lanzamiento: 15 de abril de 2002

Tal vez no recuerden mucho este disco de Damon Albarn, pero es una de las joyas que nos dejan ver su hambre por explorar todo tipo de música más allá de los estilos cercanos a lo alternativo, la electrónica o el rock. Como lo describe su nombre, Mali Music es un material con pistas hechas a lado de los músicos malienses Afel Bocoum, Toumani Diabaté entre otros, durante un viaje que el británico hizo a ese país.

A pesar de que no recibió la difusión que, por ejemplo, recibiría Gorillaz, este disco nos dejó temas muy atmosféricos e hipnóticos como “Sunset Coming On”.

If It Was You – Tegan & Sara

Lanzamiento: 20 de agosto de 2002

En 2002, había grandes bandas llevando el rock alternativo y el indie-rock a la cúspide… pero poco se habla de la importancia de Tegan & Sara en medio de toda esa escena. Las canadienses quizá ni brillaron tanto como otros grupos especialmente de Estados Unidos e Inglaterra en ese año, pero ellas ya llevaban dos discos bastante buenos y el tercero, If It Was You, no era la excepción. Una entrega fabulosa que merece más reconocimiento, sin duda.

Life On Other Planets – Supergrass

Lanzamiento: septiembre de 2002

Para el 2002, Supergrass ya era una banda con tremendo recorrido y con el nuevo milenio, era una de las pocas que todavía le daba oxígeno al cada vez menos relevante britpop. Su disco Life On Other Planets, con el que le entraron de lleno a los 2000, todavía se siente lleno de vibras noventeras y tiene rolas muy enérgicas que vale la pena rescatar, como “Rush Hour Soul”. Disco frenético e imperdible.

The Kiss Of Morning – Graham Coxon

Lanzamiento: octubre de 2002

El cuarto disco de Graham Coxon en solitario podría definirse como un rayo de luz optimista, un abrazo o algo que te hace sentir apoyado. Y no lo decimos solo nosotros… el también guitarrista de Blur mencionó en alguna entrevista que este material (o al menos el título) está inspirado en su cambio de vida cuando decidió mantenerse sobrio. The Kiss Of Morning es un álbum muy bueno con cosas cercanas al folk, sin descuidar las rolas enérgicas de vez en cuando.

Steal This Album! – System Of A Down

Lanzamiento: 26 de noviembre de 2002

El tercer disco de System Of A Down quizá no es tan recordado por los fans como Toxicity o Mesmerize, pero tiene cosas muy chidas y datos curiosos interesantes. Se sabe que entre 2001 y 2002, algunos demos de la banda se colaron en internet (que ya andaba en el apogeo de las filtraciones repentinas) y pues a la banda no le agradó tanto ese detalle. Entonces, de manera satírica, lanzaron el material ya grabado y bien producido bajo el nombre de Steal This Album! (o ‘roba este álbum’ en su traducción al español).

No hay mucho más que agregar. Ya saben: riffs pesados, potentes, la poderosa voz de Serj Tankian haciendo lo suyo… en fin, una pasada de disco.