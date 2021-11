Imperdibles: 5 bandas y artistas en español que debes ver en el Pa’l Norte 2021

Tecate Pa’l Norte está a la vuelta de la esquina y todo luce espectacular para una fiesta que se armará en grande. En el regreso del festival, los organizadores tiraron la casa por la ventana para nuevamente armar un line-up de lujo compuesto por lo mejor de lo mejor de la escena nacional e internacional.

Pero en esta ocasión, no enfocaremos en esos artistas de la escena hispanohablante que la reventarán durísimo en la tarima del evento. A continuación, les mostraremos cinco bandas y artistas en español que tienen que ver sí o sí en la edición venidera del show regio. ¿Listos y listas?

Girl Ultra

En México también se hace R&B de calidad y si quieren escuchar a la mera mera que lo está demostrando desde hace unos años, entonces deben caerle a Pa’l Norte para ver el show que dará Girl Ultra. La artista de la Ciudad de México lleva un rato posicionada como una de las cantantes más seguidas y es que sin duda, ella ha puesto en el mapa un estilo musical que no es muy explorado en el país.

Ximena Sariñana, Little Jesus y Cuco son algunos de los artistas que les pueden dar una gran referencia de lo talentosa y poderosa que es la presencia de Nan De Miguel -nombre real de Girl Ultra- cuando su voz aparece. Para que se vayan preparando a ver su actuación en el festival norteño, échenle una escuchada a su material discográfico titulado Nuevos Aires.

División Minúscula

La fanaticada que creció musicalmente en los 2000 le entrará con todo a la nostalgia de esas buenas épocas con División Minúscula. Ver al grupo tamaulipeco es garantía de un show lleno de rolas conocidas que unen al público en el coro. Seguro habrá de todo: canciones para echar la fiesta como “Sismo”, algunas más romanticonas para los dolidos como “Sognare” y otras más para dedicar como “Humanos como tú”.

Y esas son solo algunas de las rolillas clásicas que ya queremos cantar junto a Javier Blake y compañía… temazos hay y de sobra para todos los gustos. ¿Cuál están esperando escuchar con más emoción? Mientras le piensan, acá les dejamos un clásico para que vayan calentando motores.

Ely Guerra

¿Es Ely Guerra una de las cantantes mexicana de rock más talentosas que tenemos? Sin duda. Además, con los años también ha adoptado un enfoque musical muy versátil que dan cuenta de una artista en constante cambio, variada, inspirada y como es bien sabido, dotada con una tremenda e hipnótica voz.

La verdad, se antoja escuchar a todo volumen esos temazos clásicos como “Ojos claros, labios rosas”, “Quiéreme mucho”, “Por qué tendría que llorar por ti” o “Más bonita” . Acá les dejamos una de estas rolas para que vayan tentando el terreno de la voz de Ely.

Los Auténticos Decadentes

Si se trata de poner la fiesta y desatar la locura en el escenario, desde este mero momento podemos esperar que Los Auténticos Decadentes tengan la fórmula ideal para ello. Directo desde Argentina, la orquesta de ska hace su enésima visita a nuestro país para poner a todo el mundo a bailar y gozar como solo ellos saben.

Nomás imagínense todo el trancazo de energía cuando se escuchen “El murguero” o “La guitarra” que son de esos clásicos noventeros del ska latinoamericano que no se olvidan. Y si ya se quieren poner en mood más meloso, ahí seguro sonarán “Osito de peluche de Taiwán”, “Corazón” y “Loco” pa’ que se las dediques a tu acompañante aunque no lo recomendamos, ya sabes, por aquello de que puedan terminar después. Je .

Hello Seahorse!

La escena alternativa de México no sería la misma si no tuviéramos a Hello Seahorse! como uno de los proyectos más importantes que hayamos visto jamás. En este punto de la vida, ellos son ya una de las bandas más reconocidas y queridas del público mexicano.

“Bestia”, “Criminal”, “No es que no te quiera” son algunos de esos tracks que los han convertido en uno de los grupos más importantes de México. Pero no podemos dejar pasar el hecho de que también escucharemos cosillas nuevas de su más reciente material, Disco Estimulante que lanzaron apenas en 2020. Ya extrañábamos ver en vivo a los liderados por Denise Gutiérrez de nuevo en la tarima haciendo lo que mejor saben hacer.