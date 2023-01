Para muchos, el 2022 fue el año de los regresos en la industria musical, pues a lo largo de los meses nos tocó ver de vuelta a un montón de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, parece que el 2023 no se quedará atrás al respecto, pues también volverán varias figuras que estaban desaparecidas y que casi no habían estado en los reflectores desde hace un buen rato, como en el caso de Nelly Furtado.

Luego de convertirse en una de las voces más reconocibles de la primera década de los 2000 y romperla con grandes rolas que sonaron en cada rincón del planeta como “Maneater”, “Promiscuous” y más, la cantante canadiense desapareció por completo del ojo público (POR ACÁ les contamos qué fue de ella en todo ese tiempo). Aunque eso sí, para sorpresa de muchos, reapareció hace algunos meses para cantar “I’m Like A Bird” junto al mismísimo Drake (AQUÍ pueden checar este momentazo), pero después de eso, una vez más se fue sin decir adiós.

Nelly Furtado en 2022/Foto: Getty Images

Nelly Furtado regresó a los escenarios luego de un buen rato desaparecida

Sin embargo, parece que este será el año del regreso de Nelly Furtado y no lo decimos a la ligera. Resulta que en plena víspera de Año Nuevo, para recibir el 2023 como se merece y luego de cinco años alejada de los escenarios, la artista se presentó en el festival Beyond The Valley de Australia junto a actos como Denzel Curry, Diplo Kaytranada, Bicep, Flight Facilities, Charlotte De Witte y más. Y sí, como era de esperarse, su show dio de qué hablar porque fue un trancazo de nostalgia.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, Nelly se aventó un concierto bastante corto pero contundente. Durante su set cantó alrededor de seis rolas, entre ellas varios hitazos como “I’m Like A Bird”, “Say It Right”, “Maneater” y “Promiscuous”. Por si esto no fuera suficiente, también contó con un par de invitados especiales del tamaño de Dom Dolla y SG Lewis, con quienes se echó “Give It To Me” y “All Good Things (Come to an End)” respectivamente. A continuación les dejamos un pedacito de su presentación.

Aunque eso sí, parece que esto no es lo único de Nelly Furtado que escucharemos este año. Desde hace muchísimo tiempo se empezó a especular que la cantante canadiense estaba trabajando en un nuevo álbum de estudio, el primero desde The Ride de 2017.

Es más, de acuerdo con Billboard, la artista viajó a Sudamérica en 2022, donde se dice que grabó algunas rolas y colaboró con artistas colombianos. Hasta el momento no hay más detalles, pero podría ser que vuelva más fuerte que nunca para volver a la cima de la industria musical, ¿no lo creen?