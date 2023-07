Lo que necesitas saber: Blur dio un concierto especial en Londres donde presentaron y tocar completo su nuevo disco, 'The Balla of Darren'. Sin embargo, además de echarse el álbum entero, también se aventaron varias rarezas que hace mucho no sonaban en sus shows.

No cabe duda que el 2023 ha estado lleno de sorpresas, sobre todo desde el lado musical. En lo que va del año hemos tenido el regreso de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, estamos seguros que los old school andan muy contentos porque después de un buen rato sin juntarse, Blur está de vuelta.

Luego de lanzar The Magic Whip en 2015 y tras la gira de promoción de este disco, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree se dieron un descanso para trabajar en sus propios proyectos (tanto personales como musicales). Pero tras ocho largos años en silencio y de manera inesperada, Blur regresó con todo.

Blur está de vuelta con un nuevo disco/Foto: Reuben Bastienne-Lewis

Blur está de vuelta y presentaron su nuevo disco con un concierto en streaming

No solo confirmaron un montón de fechas por gran parte del mundo (incluido un show como headliners del Corona Capital 2023), Blur también anunció que volverían con su noveno material discográfico, el cual lleva por título The Ballad of Darren y por supuesto que ya le echamos oído a todo. Sin embargo, la banda tenía una sorpresa para festejar el lanzamiento de este álbum.

Resulta que este 25 de julio, los de Colchester armaron un concierto muy especial en el Eventim Apollo de Londres, donde algunos afortunados lograron escuchar de principio a fin su nuevo disco. Aunque Blur no se olvidó de los miles de fans que tienen alrededor del mundo, es por eso que transmitieron el show en streaming. Y si se lo perdieron, acá les contamos lo que rifó de esta presentación.

Blur presentó ‘The Ballad of Darren’ con un concierto especial en streaming/Foto: vía Instagram de la banda.

Blur tocó completito ‘The Ballad of Darren’ en este show

Una de las partes más atractivas de este concierto de Blur fue que tocarían completito su más reciente disco, The Ballad of Darren. Por supuesto que a lo largo de los conciertos que se han aventado en lo que va del año, la banda ha tocado unas cuantas canciones nuevas, como “The Narcissist”, “St. Charles Square” y “Barbaric”.

Sin embargo, aún faltaba escuchar la gran mayoría del álbum en vivo y cómo funcionaría con sus hits, sobre todo porque es un disco en donde Blur le baja un poco a las revoluciones. Y vaya que fue una grata sorpresa echarle oído a todo el disco con la banda sobre el escenario, pues fue un viaje melancólico donde además de los sencillos, brillaron rolas como “Russian Strings”, “The Everglades” y “Avalon”.

Blur tocó completito su nuevo en disco frente a varios afortunados/Foto: Captura de pantalla

Aunque eso sí, debemos decir que les faltaron los bonus tracks que soltaron hace relativamente poco. Pero en general, podemos decir que la experiencia de escuchar a Blur tocando completito The Ballad of Darren fue algo espectacular y mágico que solo ocurre cuando los cuatro están sobre el escenario. Y sí, esto aumentó nuestras expectativas para verlos en el Corona Capital 2023.

Damon Albarn y la banda en general se la pasaron de maravilla en el concierto

Se sabe que Damon Albarn es uno de los mejores frontman de los últimos tiempos, que salta, brinca y se baja del escenario para convivir con sus fans. Y por supuesto que durante este concierto en streaming que se aventó con Blur, no solo dejó claro que es un rifado, también se notó que la pasó de maravilla y hasta se echó uno que otro chiste, jejeje.

“Es un gusto tocar este disco para ustedes, también para todos los que están en el livestream”, dijo Albarn justo antes de empezar a tocar “The Ballad”. Y así, a lo largo de todo el concierto junto a Blur, conectó con la gente al dejar claro el enorme agradecimiento que sienten por el cariño que siempre les han demostrado, a pesar de los años y el camino que han recorrido.

Damon Albarn y compañía se divirtieron y la pasaron de maravilla en este concierto especial/Foto: Captura de pantalla

“Ha sido un viaje loco, jamás esperamos estar con ustedes esta noche, así que es un placer”, declaró Damon Albarn, pues el nuevo disco de Blur surgió de manera espontánea. Por acá señalamos al frontman de la banda, pero Graham Coxon, Dave Rowntree y Alex James también confirmaron que estaban disfrutando y divirtiéndose sobre el escenario, algo que nos transmitieron por completo.

Un conjunto de cuerdas acompañó a Blur en este concierto

Durante los conciertos que Blur ha dado a lo largo del 2023, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree (junto al tecladista Mike Smith) son los únicos músicos que vemos en el escenario. Sin embargo, para este concierto en streaming, la banda decidió incluir algunos invitados especiales que sin duda, fueron un gran acierto.

Un conjunto de cuerdas –muy rifado, por cierto– fueron los músicos que Blur invitó para acompañarlos en esta presentación. Y la neta es que hicieron que las rolas nuevas sonaran increíbles, sobre todo las que llevan muchísima orquestación. Definitivamente, nos gustaría que este ensamble los acompañara en el show que darán en México (aunque lo más probable es que se rifen solos).

Después de su nuevo disco, Blur se aventó un mini set con clásicos y rarezas

Como ya lo mencionábamos antes, Blur armó este concierto para presentar en vivo su nuevo disco. Es por eso que en la primera parte del setlist, se echaron toditas las rolas de la versión estándar de The Ballad of Darren. Sin embargo, les sobraba un poco de tiempo y tras unos minutos de espera, la banda volvió al escenario del Eventim Apollo para echarse otro set especial lleno de rarezas.

Para que se den una idea de cómo estivo la cosa, Blur desempolvó algunos lados B y canciones que tenían muchos años sin tocar. “Pyongyang”, “Clover Over Dover”, “Mr. Briggs”, “All Your Life” y “Theme from an Imaginary Film” (que jamás había sonado en sus conciertos) fueron los rolones que la banda se chutó y por supuesto, desquitaron el precio del boleto que pagaron muchos.

Blur cerró su concierto en streaming con un himno

Por supuesto que Blur debía cerrar un concierto tan especial como este por lo alto. Es por eso que para terminar y como usualmente pasa en la gran mayoría de sus presentaciones, la banda se despidió con “The Universal” (un temazo que te pone la piel chinita). Aunque eso sí, le dieron un toque especial para los asistentes de este show en específico.

Resulta que después de muchos años sin hacerlo en vivo (porque casi siempre los acompañaba una sección de metales), Blur se chutó este himno de su carrera junto al conjunto de cuerdas. Y sin los violines y chelas, la rola por sí sola ya nos hacía llorar, con todos estos elementos llevaron su clásico al siguiente nivel, al punto de que lograron que soltáramos una que otra lágrima. Así, con esta parte nostálgica, la banda cerró este concierto especial, ¿están listos para verlos en México?

