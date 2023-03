Desde hace algunos años, se dice que el rock está muerto. La frase se ha convertido en un cliché y aunque se entiende por qué se dice, podemos decir que no es una idea cierta… La prueba está en muchos artistas que lo mantienen vigente, y en ese sentido, Turnstile es una banda que demuestra que el rock, en diferentes vertientes, es muy sólido.

El grupo estadounidense ya lleva un buen rato de carrera –más de 10 años–, haciéndose de un lugar especial en la escena del hardcore punk de su país. Sin embargo, Turnstile es una banda de rock que hasta hace empezó a ganar un público más masivo en el panorama internacional, apoyándose principalmente en sus dos discos más recientes, Time & Space y sobre todo, Glow On.

Turnstile en concierto. Foto: Getty.

Ya sea que los tengan en el radar o no los haya escuchado aún, una cosa es segura: Turnstile es una banda de rock que merece una escuchada para que vean el calibre de proyecto que son. Y aquí repasamos 5 puntos para entender por qué nos devuelven la esperanza tanto en el género.

5 puntos que hacen de Turnstile una de las mejores bandas de rock actuales

Turnstile ha vuelto única su forma de hacer rock y hardcore punk

Quienes ya los conocen de hace tiempo, saben que esta bandota no tiene bronca en definirse como hardcore punk, a diferencia de muchos artistas que comúnmente, evitan el encasillamiento. Pero Turnstile, como la banda de rock que es, ha decidido llevar su estilo más allá de lo que el término por sí solo evoca.

Como les decíamos antes, la prueba está en su disco del 2021, Glow On, que en su momento se coló en diversas listas de lo mejor del año. Con este material, Turnstile nos mostró lo versátil que puede ser el hardcore cuando se le da un toque de shoegaze, indie rock, rock psicodélico y hasta ritmos latinos (échenle una escuchada a la rola “Don’t Play” para que la calen).

Si no han escuchado ese disco, dense chance porque vale mucho la pena. Entenderán por qué Turnstile es una banda de rock que, desde su propio estilo, está dándole aire fresco al género.

Turnstile como una banda de una nueva revolución del punk y el nuevo art-punk

Turnstile no solo es una banda de rock que figura por si sola en los últimos años debido a su cercanía con hardcore punk como tal. Junto a ellos, otros geniales proyectos musicales están reafirmando a los diversos subgéneros del punk rock como una alternativa musical más interesante de lo que ya era. Y en ese sentido, la influencia del art-punk es notoria.

IDLES (también tenemos 5 puntos sobre ellos para entender la importancia de esta bandota), Fontaines D.C., Protomartyr, Amy and The Sniffers, Wet Leg, Viagra Boys… Esas son solo algunas bandas que, junto a Turnstile, han emergido como algunos de los geniales proyectos que le han dado al llamado punk rock, al art-punk, al propio hardcore punk y más un nuevo aire.

Turnstile en concierto. Foto: Getty

Turnstile, la banda de rock que renueva las nominaciones en la premiación más importante de la música

Regresando al cliché de que ‘el rock está muerto’, podríamos decir que los Grammys refuerzan esa idea. Sobre todo porque en los últimos años, muchos artistas de antaño, como por ejemplo Ozzy Osbourne o Foo Fighters, han dominado las nominaciones en las categorías de rock de la premiación.

No nos malentiendan; son leyendas y son increíbles. Pero eso habla de cómo el rock se ha estancado –más no muerto– de cierta manera sin darle espacio a otros proyectos o artistas más recientes. Por eso, ver a Turnstile nominados en la reciente ceremonia de los Grammys para esa categorías (junto a IDLES también) fue una agradable sorpresa, con rolas como “Mystery” o “Blackout”.

Claro, también esas nominaciones no dependen de todo del público, pero son una muestra de cómo el género es percibido en la industria de cierta forma. Como sea, ahí otro punto que hace de Turnstile una de las bandas de rock más rifadas del momento.

Turnstile asistió a la ceremonia de los Grammys 2023, donde estuvieron nominados a varias categorías dentro de la rama Rock. Foto: Getty.

Turnstile como una banda de rock que se abre a colaboraciones diversas

Como decíamos anteriormente, Turnstile es una banda de rock (a grandes rasgos) no tiene bronca en definirse como hardcore punk; son amantes de la escena. Crecieron escuchando a grandes del género como Madball y tienen una influencia pura del hardcore melódico que patentó hace mucho tiempo Bad Religion. Pero eso no los ha apartado de abrirse a colaboraciones diversas.

¿La prueba? En su disco Time & Space del 2018, tuvieron una colaboración con nada más y nada menos que Diplo, uno de los productores musicales más reconocidos de la década del 2010. El también DJ, declarado fan de la banda, colaboró en la producción del tema “Right To Be”.

Y ya si nos remontamos al disco Glow On del 2021, no se puede dejar pasar el gran acercamiento que tuvieron con Julien Baker o Blood Orange, genios modernos del rock alternativo y el R&B alternativo respectivamente. Y por si fuera poco, el disco fue producido por Mike Elizondo, un ‘viejo lobo de mar’ que ha trabajado con Eminem, 50 Cent, Nelly Furtado, Fiona Apple y más.

Blood Orange, uno de los recientes colaboradores de Turnstile. Foto: Getty.

Turnstile sabe que el rock y el hardcore punk, en un punto de conexión, se tratan de esa libertad creativa de hacer cosas que los demás no esperarían. Tremenda bandota, sin duda

Turnstile y su compromiso para apoyar a los más necesitados

Turnstile no solo es una banda de rock que ha llevado el hardcore y el punk más allá de sus límites musicales. Fieles a la ideología punky más ligada a las causas sociales, han usado su éxito para apoyar a diversas organizaciones diferentes, especialmente a través de sus ganancias monetarias.

Como se menciona en este artículo de Kerrang, el grupo liderado por el vocalista Brendan Yates ha recaudado fondos y donado dinero a Maryland Health Care For The Homeless, que apoya a las personas sin hogar en la ciudad natal de la banda. También han destinado dinero a asociaciones de apoyo a jóvenes artistas.

Y entre otras cosas, Turnstile ha ayudado con a organizaciones como Baltimore/Columbus/DC BLM y Freedom Fund, que son organizaciones que cubren la fianza de gente que ha sido detenida por apoyar las causas del Black Lives Matters o la comunidad LGBTQ+.

Brendan Yates, vocalista de Turnstile. Foto: Getty.

Con todo esto de por medio, más todo lo que les hemos platicado, podemos asegurar una cosa: Turnstile es una de las bandas de rock más importantes de los últimos años. Y sí, el rock no ha muerto, solo esperaba a Turnstile para que lo detonara. Ahora, toca disfrutarlos un rato ahora que vienen al The World Is A Vampire en la Ciudad de México.