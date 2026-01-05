Lo que necesitas saber: acemos una lista de deseos para considerar algunos reencuentros posibles que podrían anunciarse durante este 2026.

Soñar no cuesta nada en este 2026, ya que en 2025 aprendimos eso con reuniones como la de los hermanos Gallagher en Oasis y hasta la de Bad Bunny con J Balvin, cantando rolitas de su aclamado disco Oasis. Qué coincidencias ¿No?

En los inicios de un nuevo año, hacemos nuestra lista de deseos, pero más allá de las reuniones que siempre serán bienvenidas, nos ponemos serios para considerar algunos reencuentros que podrían darse en este año.

Dejamos fuera reuniones que parecen más que cantadas, o que no significarían un regreso tan inesperado, ya que no ha pasado ni una década de la separación o descanso del proyecto. Tal es el caso de bandas extranjeras como Radiohead, The xx, my bloody valentine, de quienes esperamos un show en México. En el caso nacional también hay regresos cantados, como el de Vicente Gayo y el de Fobia, quienes estarán en el Vive Latino 2026.

5 reuniones posibles que esperamos ver en 2026

The White Stripes con Meg y Jack White

Sin contar la rarísima aparición que tuvieron en el último episodio de Late Night with Conan O’Brien, los White Stripes tuvieron su último show abierto al público en 2007, en la gira del icónico Icky Thump. Después de eso, el mítico dúo dejó los escenarios, y no volvieron a lanzar un disco de estudio, más allá de recopilaciones y Lados B. Anunciaron la separación hasta 2011.

El 2026 podría ser ideal para su regreso, tras la emotiva inducción de la banda en el Rock & Roll Hall of Fame, con un discurso de Jack White en el que reveló haber hablado con Meg, y se veía visiblemente conmovido de las palabras que “su hermana” le pidió que dijera al público.

Jack se ha encargado de girar con The Dead Weather, The Raconteurs y como solista, y este incansable guitarrista puede sorprendernos con un regreso junto a Meg White en batería. El anuncio podría llegar a finales de año, ya que el Icky Thump cumple 20 años en 2027.

Los mensajes crípticos de Sonic Youth que nos emocionan en 2026

La última vez que los miembros de Sonic Youth tocaron juntos fue en 2011 en Brasil, y desde ese entonces la banda no se ha reunido. A pesar de esto, los proyectos solistas de Kim Gordon, Thurston Moore, y Lee Ranaldo, nos han mantenido ocupados, pero siempre expectantes a una reunión.

El 30 aniversario de Washing Machine parece ser el motivo por el que Sonic Youth nos ha mostrado adelantos de noticias que nos darán este año. Aunque el contexto romántico entre Kim Gordon y Thurston Moore hace poco probable un nuevo disco o gira, estamos ansiosos por saber qué es lo que la mítica banda trae entre sus planes para 2026.

Calle 13 nos sorprendería con una gira de reencuentro

Calle 13 tocó por última hace exactamente 10 años, en los Latin Grammy, cuándo tocaron el himno “Latinoamérica” junto a Lila Downs. Después, René continuó con una carrera solista y proyectos artísticos que siguen siendo crítica cultural en forma de música, y Eduardo se reinventó como Cabra, productor y creador detrás de proyectos eclécticos que lo alejan del sonido Calle 13.

&list=RD1Nr_tqkMsJs&start_radio=1 &list=RD1Nr_tqkMsJs&start_radio=1

iLe también se ha mantenido activa con el lanzamiento de 4 discos de estudio. Apenas el año pasado vimos la cantidad de gente que convocó René para su presentación como Residente en el Zócalo Capitalino (180,000 aproximadamente), por lo que 2026 podría ser un gran momento para el regreso de Calle 13 a una década de su separación, con gira y hasta nuevo disco.

OutKast regresaría tras su induccion al Hall of Fame

El dúo de Atlanta tuvo una gira de reencuentro exitosísima en 2014, pero no lanzaron nueva música, lo que nos dejó con ganas de más rolas de estos genios del rap y hip-hop. El Idlewild de Outkast cumple 20 años en 2026, y también los vimos muy amistosos y felices en su inducción al Rock & Roll Hall of Fame el año pasado.

Big Boi y André 3000 han continuado sus carreras, el primero aún dentro de los géneros que tocaba con Outkast, y André, sorpresivamente, se dedicó a los instrumentos de viento y lanzó un discazo de jazz libre en 2024. ESu reencuentro en el Hall of Fame pudo hacerlos ver lo vigente que está aún su mensaje, y es verdad que los festivales internacionales valorarían su peso como headliners una vez más. Tan solo nos queda esperar.

El regreso de Zurdok en 2026

Zurdok se reunió por última vez hasta ahora, para el décimo aniversario del Machaca Fest en 2022, y para celebrar los 20 años del fenomenal Hombre Sintetizador. Relatamos ese reencuentro por acá, en lo que esperamos noticias de la banda regia.

&list=RD3cbObW-ro2g&start_radio=1 &list=RD3cbObW-ro2g&start_radio=1

A tan solo un año de que su disco debut Antena cumpla 30 años, nos encantaría un anuncio de la reunión de Zurdok, aunque sea sin un LP nuevo. Hace un par de años, Chetes, Maurizio Terracina y Rodrigo Guardiola se reunieron con su proyecto Vaquero (toda la info acá) y pudimos presenciar la mezcla de nostalgia y emoción en el Vive Latino y el Pa’l Norte.

Nos ilusiona que acaban de subir una foto navideña a sus redes sociales. ¿Será que están preparando el regreso?

Las reuniones que parecen imposibles

Los Gallagher nos hicieron volver a creer que lo imposible puede pasar, y aunque ya casi perdimos las esperanzas, vale la pena mencionar las reuniones que pedimos año tras año y que nos llenarían el corazón.

Daft Punk

El tiempo vuela, y parece que fue ayer cuando Daft Punk comunicó que se separarían definitivamente en 2021. Con todo y “despedida” se han mantenido muy activos con el lanzamiento del Random Access Memories sin percusiones, mercancía oficial, y hasta música de Thomas Bangalter, con muy poca actividad Guy-Manuel de Homem Cristo por separado.

Su colaboración con Fortnite se sintió particularmente diseñada para proyectarse en un recinto esférico. ¿Será que anuncian algo en Las Vegas pronto?

&t=5s &t=5s

Talking Heads

Aunque llevan sin presentarse desde 1984, sin contar su inducción al Rock & Rll Hall of Fame en 2002, nos encantaría una última gira de una de las bandas fundamentales en la historia de la música contemporánea. David Byrne es incansable, y aunque trae disco nuevo, no perdemos de vista que la banda se reunió para un Q&A de su documental.

R.E.M.

Lamentablemente, aunque sus integrantes siguen vivos, R.E.M. decidió dejar de tocar en vivo, y su último concierto público con los integrantes originales fue curiosamente en noviembre de 2008 en la Ciudad de México. Lo último que hicieron juntos los 4 fue tocar en su inducción al Songwriters Hall of Fame, en donde tocaron “Losing My Religion” apenas este año. Les agradeceríamos muchísimo un último adiós en forma de gira, mientras. tanto, te dejamos 5 puntos sobre su legado acá.

The Smiths

Esta reunión parece la más imposible de todas, ya que los integrantes de The Smiths han peleado por sus derechos, y además, Morrissey tiene una personalidad bastante especial, ya que tal parece que solo se escucha a él mismo. Aún así, le migajeamos a los Smiths por una última gira, en la que cantemos a todo pulmón mientras Johnny Marr y Moz nos atacan el corazón con puro rolón dolido.

Led Zeppelin

Con 3 de 4 miembros aún vivos, pedimos por una última gira de una de las bandas más importantes en la historia del rock y de la música en general. Recordemos que su última fecha juntos fue el 10 de septiembre de 2007, con el hijo de John Bonham en la batería, en el O2 de Londres.