LO QUE NECESITAS SABER: Vaquero, la emblemática banda mexicana formada por Chetes, Mauricio Terracina y Rodrigo Guardiola, está de regreso con nuevos shows y sorpresas para sus fans.

La primera tanda de festivales del 2024 nos ha regalado un montón de emociones, grandes expectativas y muchas sorpresas que nos llenan de nostalgia y alegría como el regreso de Vaquero a los escenarios con shows tanto en Pal Norte como en Vive Latino luego de casi 20 años de su última visita.

A pesar de los años, la conexión entre Chetes, Maurizio Terracina y Rodrigo Guardiola, sigue siendo evidente y en esta charla sentimos como si el tiempo no hubiera pasado mientras reflexionaban sobre su evolución como músicos, su relación, los cambios en la industria, el impacto de los fans y su regreso con shows en festivales como Vive Latino o Pal Norte 2024.

FOTO: Carmela

Vaquero regresa lleno de energía y emoción

El caso de Vaquero es uno muy particular, pues muchos podrían catalogarlo como un super grupo al reunir a miembros de proyectos tan importantes en México como Zurdok y Zoé en un mismo álbum con melodías y letras tan poderosas que han logrado convertirse en un referente de culto entre los fans.

Con su presentación en Vive Latino a la vuelta de la esquina, los miembros de Vaquero están llenos de emoción y gratitud por volver a este emblemático festival en donde dieron un último show antes de su desaparición en 2006.

Rodrigo recuerda ese último concierto como una experiencia única: “Alcanzamos a tocar con todo y lluvia, estuvo buenísimo. Fue un momento épico que quedó suspendido en el tiempo, y ahora, estamos listos para retomarlo con más fuerza que nunca”.

FOTO: Carmela

¿Notaron una evolución en su sonido?

La banda también nos contó respecto al proceso que ha llevado su regreso y como perciben una evolución en sus habilidades como músicos gracias a la experiencia que cada uno ha adquirido con diversos proyectos durante 20 años.

Sobre el nuevo sonido Vaquero, Mauricio comentó que están descubriendo a que suenan ahora y recalca que han madurado con el tiempo pero manteniendo su esencia rockera. Todos concuerdan en que existe una buena relación y un gran respeto en su dinámica de trabajo que les dio la confianza de volver como un trio.

Somos distintas personas para bien, los tres tenemos carreras muy completas y hemos avanzado mucho en nuestro instrumento y todo lo que hay detrás de de tocar en vivo, que es mucho más técnico de lo que nos imaginábamos de jóvenes, eso le suma mucho y logramos desarrollar nuevas versiones de las canciones. Chetes

FOTO: Carmela

Una nueva oportunidad para explorar el universo de Vaquero

La nostalgia se hizo presente al recordar el proceso de grabación de su primer disco que cumple 20 años, así como sus inicios en el proyecto, además del videoclip de “Sunshine”, para el que ellos mismos crearon los fondos y filmaron junto a sus amigos en una bodega de jeans en Monterrey, todo esto de forma independiente, logrando así un precedente importante para la escena indie en México.

Pero más allá de la nostalgia, en Vaquero también hay una sensación de emoción y anticipación por lo que está por venir, pues además de su participación en el Vive Latino, Vaquero también ha sido confirmado como parte del lineup del festival Pal Norte 2024.

Estamos preparando un setlist especial, queremos darle a nuestros fans algo que recuerden para siempre, algo que capture la esencia de Vaquero, hacer que la gente se sienta parte de la música y viva el momento con nosotros. Mauricio Terracina

FOTO: Carmela

Novedades y sorpresas para los fans

Desde sus inicios, Vaquero ha sido una fuente constante de creatividad y energía. La banda ha estado desarrollando nuevas ideas y explorando diferentes proyectos, manteniendo vivo su espíritu independiente y original, con cada ensayo y cada reunión, surgen nuevas posibilidades y oportunidades para seguir creciendo como banda.

Aunque de momento están enfocados en sus próximas presentaciones, no descartan la posibilidad de compartir demos, behind the scenes, nuevas versiones y otros materiales que se quedaron archivados, incluyendo una posibilidad de trabajar en nuevas canciones.

Con un regreso tan esperado, Vaquero agradeció a sus fans por el apoyo constante, prometiendo una experiencia inolvidable, así que ya lo saben, si piensan lanzarse a alguno de estos festivales, no se los pueden perder.

Para conocer más sobre el Vive Latino, Pal Norte y todos tus festivales o bandas favoritas, sigue en Sopitas.com

Te puede interesar