El sueño: 6 bandas que nos gustaría ver reunidas (y la neta no parece que suceda)

Se vale soñar, pero eso no quiere decir que nos tengamos que hacer falsas ilusiones… no al menos con algunos grupos a los que nos gustaría ver reunidos. Sí, suena gacho, pero es real: hay agrupaciones que podrían hacer un regreso aunque sea para una gira breve de reunión y hay otras más en las que sus exmiembros de plano no se pueden ver ni en pintura.

Lo sabemos, duele pensar en la fuerte posibilidad de que nunca veremos a estas bandotas tocando de nuevo juntas, pero al menos tenemos su música para no pasarla tan mal. Así que vamos a echarle limón a la herida recordando a algunas bandas que nos gustaría ver reunidas y que la neta no se ve que vaya a suceder.

The Mars Volta

El último disco de The Mars Volta, Noctourniquet, se lanzó en el 2012 (sí, han pasado 10 años desde entonces). Después de ello, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López dieron por terminada a la banda aunque siguieron tocando en otros proyectos como Antemasque y hasta regresaron a las andadas con At The Drive-In.

Pero el tiempo ha pasado y no se ve por ningún lado que vayan a revivir a TMV en algún momento. De hecho, en años anteriores el vocalista de raíces mexicanas llegó a hablar de una posible reunión, pero nomás no vemos acción desde la última vez que se refirió a un reencuentro en 2019.

Apenas en el 2021, nos fuimos con la finta de que The Mars Volta se podría reunir luego de que en redes sociales aparecieran algunos videos misteriosos en sus redes sociales… pero no se trató de otra cosa que del lanzamiento de unas ediciones especiales de discos pasados. Fue un golpe duro al corazón para aquellos que deseamos escuchar el De-Loused in the Comatorium o el The Bedlamin Goliath en vivo.

Austin TV

Si hay una banda mexicana del nuevo milenio que ya podemos considerar como ‘de culto’, esa deber ser Austin TV. Y no lo vamos a negar de ninguna manera: los melómanos de nuestro país seguidores de esta bandota, siguen soñando con su regreso, Todavía en este punto, creemos que la reunión se puede dar… pero la cosa es que no se ve en el horizonte cercano.

Y es que cómo se antoja verlos de nuevo rompiéndola en un escenario. Esos días en los que el disco Fontana Bella era lo mejor de la escena nacional, no parecen tan lejanos pero ya han pasado 15 años desde entonces. ¿O recuerdan el Vive Latino del 2010 cuando Chino Moreno de los Deftones subió con ellos a tocar? Qué tiempos.

Oasis

Un clásico que no puede faltar en este tipo de listados. Aún después de muchos años, sigue en un debate (hasta innecesario la verdad) si Oasis es la banda más representativa del britpop o si lo es Blur… pero en lo que respecta a historia moderna, al menos los comandados por Damon Albarn ya regresaron con un disco en 2015 llamado The Magic Whip.

Siendo bien honestos, la siempre anhelada reunión de Oasis se ve casi imposible ya que en años pasados los hermanos Gallagher han dicho que ni de broma volverían a trabajar junto. Sin embargo, en tiempos más recientes Liam se ha mostrado más abierto a un posible regreso de los intérpretes de “Live Forever”, como en una reciente entrevista con The Times donde dijo que amaría tocar de nuevo con la banda y que quizá, nunca debieron separarse. ¿Será un paso al sueño?

The Sugarcubes

Nos encanta la carrera de Björk como solista y honestamente, podríamos decir que ella misma es una artista aún legendaria por sí sola que The Sugarcubes. Pero no cabe duda que el regreso de la banda sería un bombazo de esos que uno no se espera y lo detonarían todo…. sobre todo para aquellos amantes de la música de finales de los 80 y comienzos de los 90.

Pero en esta caso, el regreso sí podemos considerarlo ya que solo se reunieron una vez en el 2006 de manera bien breve y después de eso, nada más. Los exintegrantes de plano han dejado claro que no tienen intenciones de volverse a encontrar, así que ni modo qué hacer. Saaaaad.

The Dead Weather

Jack White es uno de los pocos músicos de los que podríamos decir que todos sus proyectos han tenido muy buen recibimiento. Y bueno, quizá en este listado podríamos incluir a The White Stripes, pero esa sería la opción segura y es mejor variarle, así que nos iremos por The Dead Weather.

Este supergrupo nos tomó a todos por sorpresa en 2009 cuando apareció en el panorama musical con el exquisito Horehound, que revolucionó el blues-rock moderno y lo llevó a otros niveles. La voz de Alison Mosshart quedaba perfecta con el ensamble musical den Dean Fertita, Jack Lawrence y el ya mencionado Jack, que acá se ocupaba más de tocar la batería aunque de repente tocaba la guitarra.

Su último disco, Dodge and Burn, se lanzó en 2015 y desde entonces ya no hemos sabido mucho de ellos, aunque sí de los músicos en sus diferentes proyectos. La verdad, no nos vendría mal nueva música del combo.

The Smiths

¿Se imaginan que The Smiths anunciaran su regreso? Ese día, seguro el mundo se acaba. Pero estén tranquilos (o no) porque eso luce a que nunca pasará. La bronca que se traen Johnny Marr y Morrissey lucen frescas, además de que suelen tirarse indirectas de vez en cuando, cada que el tema sale a flote en alguna entrevista.

En una entrevista de este 2022 con BBC Radio 2, Marr incluso dijo que tiene más de 15 años que no habla directamente con el que fuera su vocalista en la icónica banda de Manchester. Nada es imposible en esta vida, pero la reunión de The Smiths podemos irla tachando de la lista.